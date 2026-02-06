Uber, obligată să plătească 8,5 milioane de dolari, într-un proces în care o femeie a acuzat un șofer că a oprit mașina și a violat-o

Compania Uber trebuie să plătească 8,5 milioane de dolari după ce a fost găsită vinovată într-un proces intentat de o femeie care a acuzat că a fost agresată sexual de un șofer al platformei de ride-sharing, a hotărât joi un tribunal federal din Phoenix, potrivit agenției de presă Reuters, care notează că acest verdict care ar putea influența mii de dosare similare împotriva companiei de transport.

Cazul, intentat de reclamanta Jaylynn Dean, este primul proces – dintr-o serie cunoscută sub numele de „bellwether” – din peste 3.000 de procese similare împotriva Uber care au fost acceptate în instanțele federale din SUA. Procesele „bellwether” sunt utilizate pentru a testa veridicitatea acuzațiilor juridice și pentru a evalua valorea cererilor de despăgubire în cazul unor posibile acorduri.

Jaylynn Dean, o rezidentă din Oklahoma, a dat în judecată Uber în 2023, la o lună după presupusa agresiune, petrecută în Arizona. Ea a afirmat că Uber era la curent cu o serie de agresiuni sexuale comise de șoferii săi, dar nu a luat măsurile necesare pentru a îmbunătăți siguranța pasagerilor. Astfel de acuzații urmăresc compania de mult timp și au atras atenția presei și a Congresului american.

Alexandra Walsh, avocata lui Dean, a declarat în timpul pledoariilor finale din proces că Uber s-a promovat ca o opțiune sigură pentru femeile care călătoresc noaptea, în special dacă au consumat alcool.

„Femeile știu că lumea este periculoasă. Știm despre riscul agresiunilor sexuale”, a spus Walsh. „Ei (Uber, n.r.) ne-au făcut să credem că lumea este un loc sigur în această privință”.

Uber a susținut că nu ar trebui să fie trasă la răspundere pentru comportamentul infracțional al șoferilor care utilizează platforma sa, afirmând că verificările sale de antecedente și dezvăluirile despre agresiuni sunt suficiente.

Uber mai susține că șoferii săi sunt contractori independenți, nu angajați, și că, indiferent de modul în care aceștia sunt clasificați din punctul de vedere al legăturilor contractuale, ea nu poate fi responsabilă pentru acțiuni care nu intră în sfera a ceea ce ar putea fi considerat în mod rezonabil ca fiind obligația companiei.

„Nu avea antecedente penale. Niciunul”, a spus Kim Bueno, avocatul Uber, despre șoferul acuzat, în timpul pledoariilor finale, menționând că acesta avea 10.000 de curse înregistrate în aplicație și o evaluare aproape perfectă din partea pasagerilor. „Era acest lucru previzibil pentru Uber? Răspunsul la această întrebare trebuie să fie nu.”

Într-o declarație înaintea procesului, un purtător de cuvânt al Uber a spus că compania ia foarte în serios fiecare raport de agresiune sexuală și că platforma continuă să investească în noi tehnologii pentru a preveni faptele ce contravin legii.

În procesul intentat de Jaylynn Dean, femeia a afirmat că era în stare de ebrietate când a chemat un șofer Uber pentru a o duce de la casa iubitului ei la hotel.

Șoferul i-a pus mai multe întrebări pe durata călătoriei, prin care a hărțuit-o, pentru ca apoi să oprească mașina și să o violeze, a susținut Dean în timpul procesului.

Judecătorul federal Charles Breyer, care în mod normal judecă procese în San Francisco, a fost cel care a analizat cazul lui Dean în Phoenix. Breyer se ocupă de toate cazurile federale similare împotriva Uber, care au fost centralizate în instanța lui din San Francisco.

Compania Uber se confruntă, de asemenea, cu peste 500 de cazuri în instanța statului California. În singurul dintre aceste cazuri care a ajuns până acum la tribunal, juriul a dat câștig de cauză companiei Uber în septembrie anul trecut. Juriul a constatat că, deși compania a fost neglijentă în ceea ce privește măsurile de siguranță, această neglijență nu a fost un factor substanțial în cauzarea unei agresiui împotriva unei cliente.

Lyft, rivalul Uber din SUA, se confruntă cu procese similare atât în instanțele statale, cât și în cele federale, deși nu există un litigiu federal coordonat pentru aceste acuzații.