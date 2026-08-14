Uber vrea să aducă 2.000 de robotaxiuri fără șofer în Europa

Gigantul american de ride-hailing Uber își extinde rapid acoperirea globală a serviciilor de robotaxiuri fără șofer împreună cu operatorul chinez Pony.ai, urmând să își dezvolte oferta și în Europa, relatează CNBC.

Cele două companii au anunțat vineri că intenționează să lanseze 2.000 de taxiuri autonome ale Pony.ai în Europa și să extindă parteneriatul privind robotaxiurile în Orientul Mijlociu.

Uber și Pony.ai au lansat la sfârșitul lunii martie un serviciu comercial de robotaxiuri în Zagreb, despre care susțin că este primul de acest tip din Europa.

Parteneriatul anunțat vineri va introduce robotaxiuri în alte patru orașe europene. Cu toate acestea, companiile nu au precizat deocamdată despre ce orașe este vorba și nici nu au oferit un calendar exact privind implementarea.

CNBC notează că deținerea unei flote de vehicule suficient de mari este esențială pentru comercializare. Cu cât sunt disponibile mai multe mașini, cu atât pot fi colectate mai multe date pentru a demonstra autorităților de reglementare că serviciile sunt sigure și pentru a îmbunătăți eficiența operațională. În plus, o disponibilitate mai mare îi încurajează pe mai mulți oameni să folosească serviciul.

Robotaxiurile vor deveni treptat o realitate și în Europa în următorii ani

Operatorul de robotaxiuri Waymo, susținut de Alphabet, este liderul mondial, cu o flotă de aproximativ 5.000 de vehicule. Însă acestea sunt utilizate în principal în SUA. Compania testează cursele în Londra și ar fi înființat în iunie noi entități în patru dintre principalele economii ale Uniunii Europene.

Între timp, rivalii chinezi Baidu Apollo Go și WeRide își intensifică planurile și testele pentru operarea serviciilor de transport autonom în Europa.

Uber face parte din multe dintre aceste planuri.

WeRide și Uber au anunțat în iunie planuri pentru lansarea, mai târziu în cursul acestui an, a primului proiect-pilot de robotaxi din Spania, la Madrid. Cele două companii colaborează de asemenea în Abu Dhabi și Dubai.

Obiectivul Uber este „să devină principala platformă din lume pentru comercializarea vehiculelor autonome”, a declarat Dara Khosrowshahi, CEO-ul companiei.