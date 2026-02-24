Uber vrea să fie „briceagul elvețian” al robotaxiurilor

Uber are un mesaj clar pentru producătorii de vehicule autonome: vrem să fim pe primul loc ca operator de flotă și ne putem ocupa de toate, ca un briceag elvețian, relatează TechCrunch.

Compania de ride-hailing și livrare de mâncare a lansat o nouă divizie, numită Uber Autonomous Solutions, concepută pentru a prelua toate sarcinile asociate operării unei afaceri cu robotaxiuri, camioane autonome sau roboți de livrare pe trotuar, inclusiv software și servicii de suport.

Inițiativa, anunțată luni, oficializează ceea ce Uber făcea deja, nu tocmai în liniște, de câțiva ani încoace.

Uber a încheiat parteneriate cu peste 20 de companii din domeniul tehnologiei vehiculelor autonome, acoperind toate utilizările posibile, de la robotaxiuri și transport rutier de marfă până la roboți de livrare pe trotuar și drone. Uber a susținut financiar multe dintre aceste companii – Lucid și Nuro, Waabi și compania chineză WeRide – și a lansat Uber AV Labs, o echipă specializată de inginerie care va colecta date pentru partenerii din zona robotaxiurilor.

Uber a încheiat parteneriatele și a făcut investițiile, iar acum vrea să devină indispensabilă în domeniu, subliniază TechCrunch.

Uber face promisiuni îndrăznețe în privința robotaxiurilor și a celorlalte forme de vehicule autonome

„Echipele de tehnologie AV ar trebui să se poată concentra pe ceea ce fac cel mai bine: dezvoltarea de software care poate alimenta în siguranță o lume autonomă”, a declarat Sarfraz Maredia, directorul global pentru mobilitate și livrări autonome al Uber, care va conduce inițiativa. Ideea, susține el, este de a adăuga „profunzime operațională oriunde este nevoie”, inclusiv în generarea cererii, experiența pasagerilor, suportul pentru clienți sau gestionarea operațiunilor zilnice ale flotei.

Obiectivul final este de a ajuta aceste companii să își reducă costurile per kilmoetru și să accelereze intrarea pe piață.

„Ceea ce va determina succesul sau eșecul autonomiei în lume este dacă poate fi comercializată, iar Uber va fi elementul care va face autonomia viabilă din punct de vedere comercial”, a declarat Andrew MacDonald, președinte și director operațional al Uber.

Pentru Uber, acest lucru înseamnă gestionarea infrastructurii precum datele de instruire a sistemelor și cartografierea, finanțarea flotelor și administrarea modului în care robotaxiurile și alte vehicule autonome navighează prin evenimente și locații complexe. Compania a declarat că utilizează o flotă de vehicule Lucid echipate special pentru a colecta date care pot fi partajate cu partenerii, astfel încât aceștia să își poată antrena sistemele de inteligență artificială.

Noua divizie intenționează de asemenea să abordeze experiența utilizatorului, inclusiv suportul pentru clienți. În mod notabil, Uber dorește să preia administrarea flotelor, ceea ce ar include asistență la distanță – un subiect care a atras recent atenția autorităților de reglementare din SUA, din cauza preocupărilor legate de faptul că Waymo utilizează lucrători din străinătate.

Administrarea flotei ar acoperi, de asemenea, asigurările și angajarea persoanelor care ar putea fi necesare pentru a sprijini aceste vehicule autonome atunci când operează în teren.