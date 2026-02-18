Uciderea în stradă a unui activist de extremă dreapta generează un șoc în Franța deja tensionată. Printre suspecți, asistentul unui parlamentar al stângii radicale

Un omagiu la Paris pentru activistul naționalist Quentin Deranque. FOTO: ALAIN JOCARD / AFP / Profimedia

Extrema stângă din Franța se află sub presiune după ce uciderea unui activist naționalist la Lyon a fost atribuită militanților „antifasciști”, scriu Reuters și BBC.

Patru persoane, printre care un asistent al unui parlamentar francez de extremă stânga, au fost arestate sub suspiciunea de implicare în uciderea unui activist de extremă dreapta, a declarat marți o sursă din poliție, citată de Reuters.

Quentin Deranque, un student la matematică în vârstă de 23 de ani și activist naționalist, a murit sâmbătă, la două zile după ce a fost bătut pe stradă de un grup de tineri.

Procurorul general Thierry Dran a anunțat luni după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă la Lyon, deschiderea unei anchete pentru omor.

El a spus că Deranque a fost lovit cu picioarele și pumnii de „cel puțin șase” persoane și că autopsia a relevat leziuni fatale la nivelul craniului.

Deputatul Raphael Arnault, membru al partidului Franța Nesupusă (LFI), a confirmat marți că asistentul său parlamentar se numără printre cei reținuți, adăugând că acesta „și-a încetat toate activitățile parlamentare”.

„Acum este rândul anchetei să stabilească responsabilitatea”, a declarat el.

Atacuri și apel la calm

În vreme ce conflictele dintre extrema stângă și extrema dreaptă sunt frecvente în Franța, uciderea lui Deranque a ilustrat tensiunile politice mai ample din țara care se confruntă cu aproape doi ani de crize instituționale.

Incidentul a venit cu puțin timp înainte de alegerile municipale din martie și cu aproximativ un an înaintea prezidențialelor cruciale din 2027.

Pe rețelele sociale liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, a făcut apel la calm. „Să nu alimentăm incitarea la a lua legea în propriile mâini”, a spus el.

Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), a declarat că Mélenchon „a deschis porțile parlamentului unor posibili criminali”.

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut și el un apel la calm.

Conflict după o manifestație a extremei drepte împotriva unei politiciene de stânga

Potrivit BBC, joi după-amiază, săptămâna trecută, Deranque susținuse colectivul feminist de extremă dreapta Némésis, care organizase o mică manifestație împotriva vizitei unei politiciene de stânga la Institutul de Studii Politice din Lyon (IEP), cunoscut sub numele de Sciences-Po.

Imaginile video filmate cu telefonul mobil la câteva străzi distanță de locul protestului au arătat trei tineri loviți cu picioarele și pumnii de un grup mai mare.

O persoană – despre care se crede că era Quentin – a rămas întinsă pe jos.

Potrivit procurorului general, a existat o confruntare inițială între cele două grupuri.

La scurt timp, Deranque a fost unul dintre cei trei activiști naționaliști care, neputând să scape, au fost încolțiți de grupul advers.

Dran a declarat că, după ce a fost bătut, Deranque a reușit să plece spre casă împreună cu unul dintre prietenii săi. Însă, pe drum, a devenit evident că starea lui de sănătate se deteriora, așa că au fost chemate serviciile de urgență.

Dreapta acuză stânga

Miniștrii din guvernul de centru-dreapta al președintelui Macron au dat rapid vina pe militanții „de extremă stânga” pentru ucidere.

Ministrul de Interne Laurent Nuñez a declarat: „În mod evident, extrema stângă a fost cea care a acționat”.

Potrivit ministrului Justiției Gérald Darmanin, „extrema stângă este cea care l-a ucis. Nu există nicio îndoială în privința asta”.

Eurodeputata Marion Maréchal, nepoata liderei RN, Marine Le Pen, a acuzat și ea LFI. „Miliția lui Mélenchon a ucis și are mâinile pătate cu sânge”, a spus ea.

Bruno Retailleau, care săptămâna trecută s-a declarat candidat al republicanilor la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat: „Jean-Luc Mélenchon, contrar a ceea ce susții, nu poliția ucide în Franța, ci extrema stângă”.

Deranque și-a redescoperit credința catolică în ultimii ani și era activ în politica naționalistă

Într-o atmosferă politică tensionată înaintea alegerilor municipale importante de luna viitoare, privirile sunt îndreptate către LFI și către organizația de securitate interzisă La Jeune Garde (Garda Tânără), care în trecut a ajutat la asigurarea protecției la mitingurile sale.

Membrii colectivului Némésis – a cărui demonstrație de joi a vizat o întâlnire organizată de eurodeputata LFI Rima Hassan – au declarat că au recunoscut activiști din La Jeune Garde în grupul care le-a perturbat inițial protestul.

Grupul a negat implicarea.

Doi dintre cei șapte protestatari Némésis au fost atacați și răniți în prima confruntare, a spus Dran.

Vineri, Hassan a condamnat incidentul și a cerut o anchetă.

Avocatul familiei Deranque, Fabrice Rajon, a declarat că Deranque „nu era agent de securitate sau membru al vreunui grup de protecție, că nu nu a fost niciodată implicat în probleme și că și-a apărat convingerile într-un mod non-violent”.

Prietenii au declarat presei franceze că Deranque și-a redescoperit credința catolică în ultimii ani și era activ în politica naționalistă.

Alice Cordier, membră a organizației Némésis, a spus că Deranque era unul dintre „cei aproximativ 15 băieți” cărora colectivul le-a cerut să asigure protecția la demonstrația lor.

„Nu era un serviciu de securitate profesionist, ci doar prieteni care au venit să protejeze fetele”, a spus ea.