Ucraina a acceptat oferta UE pentru repararea conductei Drujba și reluarea livrărilor de petrol

Un angajat al MOL, cea mai mare companie energetică a Ungariei, face verificări în partea ungară a oleductului Drujba, FOTO: Bela Szandelszky / AP / Profimedia Images

Ucraina a acceptat oferta Uniunii Europene de sprijin tehnic și financiar pentru reluarea fluxurilor de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, avariată, a declarat marți președintele Consiliului European, Antonio Costa, conform Reuters.

Într-o scrisoare adresată UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că lucrările de reparație la conductă sunt aproape finalizate și că stația de pompare va urma să fie repusă în funcțiune în aproximativ o lună și jumătate, „în absența unor noi atacuri din partea Rusiei”.

Ungaria a anunțat luni că va continua să blocheze acordarea împrumutului 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noile sancțiuni împotriva Rusiei, atât timp cât fluxurile de petrol prin conducta Drujba rămân suspendate.

Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt oprite de la sfârșitul lunii ianuarie.

Kievul susține că infrastructura conductei din vestul Ucrainei a fost lovită de un atac rusesc, în timp ce Slovacia și Ungaria acuză Ucraina pentru prelungirea întreruperii.

„Acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar obstrucționa în mod deliberat transportul de petrol prin conducta Drujba sunt nefondate”, a declarat Volodimir Zelenski în scrisoarea adresată lui Antonio Costa și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Într-o scrisoare adresată lui Volodimir Zelenski, cei doi lideri europeni au arătat că reluarea fluxurilor de petrol prin Ucraina este de o importanță majoră pentru menținerea stabilității pieței și ar fi în concordanță cu obligațiile contractuale ale Ucrainei.

De asemenea, ei și-au reafirmat angajamentul față de planul anunțat anterior de eliminare treptată a tuturor importurilor rămase de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2027.