Ucraina, nou atac cu drone asupra infrastructurii energetice din apropierea Moscovei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat sâmbătă despre un nou atac asupra unei stații de pompare a petrolului în localitatea rusă Vtorovo, infrastructură „care alimentează cu combustibil Moscova”, relatează EFE, conform Agerpres.

„Combatanții unității ‘Alfa’ a SBU au dat lovituri precise asupra stației de producție și control de la Vtorovo, situată în regiunea Vladimir din Federația Rusă”, a indicat SBU pe contul său de Telegram.

„Conform informațiilor preliminare, dronele SBU au lovit instalațiile tehnice ale complexului, după care s-a produs o detonare”, a adăugat agenția de securitate națională a Ucrainei.

SBU identifică ținta atacului său ca fiind „un nod logistic cheie pentru pomparea produselor petroliere ușoare către porturi pentru export și consumatorii interni” din Rusia.

Instalațiile din Vtorovo se află la aproximativ 200 de kilometri de Moscova.

„Atacul anterior cu drone al SBU împotriva Vtorovo a avut loc pe 10 iunie a acestui an”, a subliniat SBU, care a evidențiat că „fiecare instalație atacată înseamnă o reducere a resurselor pentru război și un preț mai mare pe care Kremlinul este obligat să-l plătească pentru a continua agresiunea” împotriva Ucrainei.

„Inamicul trebuie să suporte consecințele agresiunii sale nu doar pe câmpul de luptă, ci și în propriul buget, logistică și veniturile din exporturi”, concluzionează SBU în raportul despre atacul său.