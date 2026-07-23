Ucraina a atacat încă un depozit Wildberries. Anunțul făcut de autoritățile ruse

Cel mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, și-a suspendat activitatea la unul dintre depozitele sale în urma unui atac cu drone ucrainene care a avut loc în noaptea de miercuri joi, pe fondul extinderii campaniei de la Kiev împotriva unei companii aflate în centrul economiei de consum rusești, transmite Reuters.

Informația vine după ce forțele ucrainene au mai lovit alte patru depozite în ultimele cinci nopți, pe motiv că acestea fac parte din infrastructura care susține armata rusă.

Guvernatorul regiunii Voronej din Rusia a declarat că acoperișul unui depozit aparținând unei platforme de comerț online a fost avariat în urma unui atac petrecut în timpul nopții, în care a murit și un băiețel de trei ani.

Guvernatorul Alexander Gusev nu a menționat numele proprietarului depozitului.

Dar, joi dimineață, echipa Wildberries din Voronej a anunțat pe Telegram că prelungește suspendarea activității la depozit de la ora 00:00 până la ora 07:00.

Câteva ore mai târziu, a publicat un nou mesaj, precizând că depozitul din Voronej va rămâne închis. „Suntem conștienți de toate întrebările și îngrijorările dumneavoastră. Vă rugăm să aveți răbdare”, a scris compania.

Contactată joi de Reuters, compania a răspuns: „Activitatea depozitului va fi reluată în scurt timp.”

Imagini publicate de Canale de știri rusești de pe Telegram au publicat imagini cu lovituri în zona din Voronej în care se află depozitul local Wildberries.

Voronezh is under a massive drone attack. There has been a series of explosions in the city; Russian monitoring channels report that the Wildberries logistics hub may have been one of the likely targets of the attack. pic.twitter.com/0sPlvWnRvs — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 22, 2026

Economia de consum, esențială pentru planurile Kremlinului

Kremlinul a negat că Wildberries se ocupă de aprovizionarea cu echipamente militare. Rusia a vizat centrele logistice ale Ucrainei, precum și sistemul energetic și rețeaua electrică a acesteia.

O analiză a datelor din surse deschise realizată de cotidianul rus „Kommersant” a arătat că atacurile recente au avariat aproximativ 10% din capacitatea logistică a Wildberries, echivalentul a 552.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare.

Împreună cu rivalii mai mici, Wildberries și principalul său concurent, Ozon, vând bunuri și servicii în valoare echivalentă cu 8,5% din produsul intern brut al Rusiei și angajează 4 milioane de persoane, adică peste 5% din forța de muncă a țării.

Pentru Kremlin, expansiunea continuă a economiei de consum este esențială pentru planurile sale de a relansa o creștere mai amplă în cadrul economiei rusești, aflată în stagnare și axată pe război.