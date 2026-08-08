Ucraina a bătut palma cu SUA pentru livrări lunare de rachete Patriot, anunță Zelenski: „Sunt suficiente? Nu”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă, că între Ucraina și Statele Unite există un acord privind livrări lunare de rachete pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot, însă a avertizat, totuși, că actualele volume sunt insuficiente, relatează Kyiv Post.

Într-o conferință comună de presă cu omologul său sârb, Aleksandar Vucic, Volodimir Zelenski a spus că volumele livrărilor din 2026 sunt mai mici decât în anii precedenți.

El nu a menționat numărul exact al interceptoarelor furnizate sau care sunt cauzele reducerii.

„Cine are sistemele și antirachetele? În primul rând, producătorul – Statele Unite ale Americii”, a declarat Zelenski. „Ne pot ajuta? Lucrăm la asta. Ne vor furniza rachete în fiecare lună? Da, avem acorduri. Sunt suficiente aceste rachete? Nu”, a continuat liderul ucrainean.

Deoarece livrările americane nu acoperă necesarul ucrainean, Kievul negociază activ cu partenerii europeni pentru a obține interceptoare suplimentare, a precizat președintele Zelenski.

El a indicat în mod specific Germania, Polonia și țările scandinave ca potențiali furnizori cheie care au armamentul necesar în arsenalele lor.

„Germanii și polonezii pot ajuta serios”, a adăugat președintele. „Alte țări ajută puțin câte puțin”, a mai spus Zelenski.

În august, ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a precizat că Statele Unite nu vor permite Ucrainei să producă rachete interceptoare Patriot pe plan intern.

Whitaker a explicat că pentru aceste interceptoare avansate există un control ferm al exporturilor și că Statele Unite „nu permit nimănui în afară de producătorii americani să le fabrice”.

Vineri, Senatul SUA a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, iar republicanul Jim Risch, președintele Comisiei pentru afaceri externe, a declarat că noile măsuri „ne apropie de un sfârșit al conflictului” între Rusia și Ucraina.