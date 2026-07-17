Ucraina a distrus un bombardier strategic rusesc Tu-95, anunță Zelenski

Armata ucraineană a lovit și distrus un bombardier strategic rusesc Tu-95 care se afla la baza aeriană Engels, potrivit președintelui Volodimir Zelenski și Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Le sunt recunoscător luptătorilor noștri pentru precizia de care au dat dovadă. Încă o dată, au fost aplicate cu succes sancțiuni la distanță mare împotriva Rusiei pentru acest război. Mai exact, Serviciul de Securitate al Ucrainei a distrus la Engels un avion militar Tu-95 care fusese utilizat pentru atacurile cu rachete rusești împotriva țării noastre”, a scris Zelenski pe X.

Lovitura a fost reușită pe baza aeriană rusească Engels, aflată la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Operațiunea a fost desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei cu drone de lungă distanță, potrivit unui comunicat SBU.

„Conform datelor preliminare, avionul a suferit avarii critice — partea din spate a fost complet ruptă. Tocmai această aeronavă era utilizată în mod sistematic pentru a lansa atacuri masive cu rachete asupra Ucrainei”, a spus acesta.

„SBU distruge sistematic elemente importante ale mașinii de război rusești. Fiecare bombardier strategic eliminat înseamnă zeci de rachete nelansate asupra orașelor ucrainene, vieți de ucraineni salvate și zeci de milioane de dolari pierderi irecuperabile pentru inamic. Aviația strategică rusă nu se mai poate simți în siguranță nici măcar pe cele mai îndepărtate aerodromuri militare ale sale”, a mai transmis Serviciul.

Tu-95, care a zburat pentru prima dată în 1952, a fost proiectat inițial pentru misiuni de bombardament nuclear, dar de atunci a fost adaptat pentru a lansa rachete de croazieră.

Fiecare avion poate transporta până la 16 rachete de croazieră Kh-55, Kh-555, Kh-101 sau Kh-102. Motoarele turbopropulsoare ale Tu-95 permit misiuni cu rază lungă de acțiune fără realimentare.

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