Ucraina a fost ţinta unui număr record de drone rusești în luna mai

Daunele provocate de un atac rusesc cu drone asupra unui bloc din Kiev Foto: Justin Yau / Sipa USA / Profimedia

Rusia a vizat Ucraina cu un număr record de drone cu rază lungă de acțiune în luna mai, potrivit unei analize a agenției France Presse în baza datelor Forțelor aeriene ucrainene, în timp ce Kievul și-a înmulțit apelurile către aliați pentru a-și consolida apărarea antiaeriană.

Rusia a lansat 8.150 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei în luna mai, adică cu 24% mai multe decât în aprilie, potrivit unei compilații de date publicate zilnic, notează Agerpres citând analiza AFP.

Numărul de rachete rusești este, de asemenea, unul dintre cele mai mari de la începutul conflictului: 211 în mai, inclusiv o rachetă balistică de tip Oreșnik cu rază intermediară de acțiune, capabilă să transporte focoase nucleare, utilizată pentru a treia oară de la începutul invaziei ruse în 2022.

Acest număr record de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune a fost înregistrat în pofida unui armistițiu de trei zile care a început pe 9 mai și care a suscitat pentru scurt timp speranțe privind reluarea procesului de negocieri pentru încheierea războiului.

Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului anunțat de președintele american Donald Trump.

Rusia a lansat la mijlocul lunii mai unul dintre cele mai puternice atacuri asupra capitalei ucrainene, când o rachetă a distrus cea mai mare parte a unui imobil de locuințe, făcând peste 20 de morți.

Kievul afirmă că a interceptat 91% din dronele și rachetele rusești în luna mai.

Ucraina a dezvoltat un sistem inovator de apărare antiaeriană împotriva dronelor, dar rămâne dependentă de aprovizionarea aliaților occidentali pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete.

Oficialii ucraineni au avertizat în repetate rânduri că stocurile de muniție pentru sistemele antirachetă sunt insuficiente.

Președintele Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, la sfârșitul lunii mai, să furnizeze Ucrainei mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în timp ce Moscova amenință că va continua să-și intensifice atacurile.

Războiul din Orientul Mijlociu, în care aliații SUA au folosit cantități mari de muniții de apărare antiaeriană pentru a proteja zone din Golf, a exacerbat o penurie cu care se confruntă Ucraina de la începutul invaziei ruse.

Donald Trump și-a început al doilea mandat prezidențial anul trecut, promițând să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina în câteva zile. Însă negocierile se află în impas.