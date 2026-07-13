Ucraina a încercat un nou atac precum cel care a decimat flota rusă de bombardiere strategice, susține FSB

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că a dejucat o serie de tentative de atacuri ucrainene de amploare cu drone asupra a două baze aeriene militare aflate în interiorul teritoriului rus, relatează agenția de presă de stat TASS, citată de Reuters.

Potrivit TASS, care a citat un comunicat al FSB, serviciile secrete ucrainene ar fi încercat să lovească bazele aeriene Șagol și Ukrainka, situate în Munții Ural, respectiv în Extremul Orient al Rusiei, iar persoanele implicate în organizarea atacurilor au fost reținute.

FSB susține că Ucraina ar fi folosit baloane și drone pentru a transporta în regiunea Briansk din Rusia containere încărcate cu drone, care urmau apoi să fie duse la cele două ținte.

Russia's FSB claims it foiled an alleged Ukrainian drone sabotage plot targeting the Ukrainka and Shagol airbases, saying authorities seized 24 FPV drones and arrested suspects involved in smuggling and preparing them for launch. pic.twitter.com/t7YaTUmexb — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Presupusa operațiune, cu drone aduse clandestin pe teritoriul Rusiei în containere, seamănă izbitor cu operațiunea „Pânza de păianjen”, atacul din 2025 asupra unor baze aeriene militare rusești, inclusiv asupra bazei Ukrainka.

Atacul ucrainean de anul trecut a neutralizat 10% din flota de bombardiere strategice a Rusiei

Kievul a declarat atunci că peste 40 de bombardiere strategice rusești de tip Tu-22, Tu-95 și aeronave de avertizare timpurie A-50 au fost lovite în urma operațiunii. Amploarea atacului a fost confirmată independent de imagini făcute din satelit.

General-maiorul Christian Freuding, însărcinat cu coordonarea ajutorului militar german pentru Ucraina estima la câteva zile după atac că acesta a neutralizat circa 10% din flota rusă de bombardiere strategice Tu-22 și Tu-95. Serviciile de informații americane au vehiculat același procent.

Declarația de luni a FSB vine la doar o zi după ce autoritățile ruse au decis să suspende transporturile maritime pe Marea Azov după ce dronele ucrainene au atacat nu mai puțin de 90 de nave într-o săptămână.

Majoritatea acestora se îndreptau cu carburanți către Crimeea, peninsula aflată sub ocupație rusă care se confruntă cu o criză energetică fără precedent din cauza unei campanii susținute a Kievului de a ataca cu drone industria petrolieră și de energie a Rusiei.

Loviturile au provocat o penurie de carburanți în întreaga Rusie, unele regiuni recurgând la raționalizare pentru a face față cererii la pompe.