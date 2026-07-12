„Umilirea tehnologică a imperiului continuă”. Armata Ucrainei, după atacurile asupra unei zone cruciale pentru Rusia

Dronele ucrainene au atacat nu mai puțin de 90 de nave într-o săptămână, forțând autoritățile ruse să suspende transporturile prin Marea Azov, o cale maritimă crucială care leagă Rusia de estul Europei, potrivit The Guardian.

„Umilirea tehnologică a imperiului continuă”, a declarat duminică Robert Brovdi, șeful forțelor care operează dronele și care noaptea trecută au lovit 10 tancuri petroliere și patru feriboturi, precum și o rafinărie majoră de petrol din orașul rus Syzran. Potrivit militarului, au fost atacate, de asemenea, stații electrice din Crimeea ocupată.

În mesajul transmis pe rețelele sociale, el a mai spus că flota din umbră a Rusiei, care transportă produse petroliere vizate de sancțiuni, „se micșorează considerabil” și nu mai poate folosi strâmtoarea Kerci, care leagă Marea Azov de Marea Neagră.

O zonă crucială pentru Rusia

Marea Azov are o importanță economică și militară crucială pentru Rusia, care o folosește pentru a transporta petrol, cereale și alte produse, precum oțelul, către piețele internaționale.

Rusia a suspendat transportul naval prin canalul Don-Azov vineri, potrivit Reuters. Acesta leagă rețeaua fluvială a țării de Marea Caspică. Practic, această rută de export, care trece prin strâmtorile Kerci și Bosfor a Turciei, este acum închisă.

Andriy Zagorodnyuk, fost ministru al apărării, a declarat că Moscova a pierdut controlul asupra acestui coridor maritim „critic”. Blocada, susține el, a afectat navele militare și pe cele care transportau cereale furate din sudul Ucrainei ocupate și care treceau prin porturile Berdiansk și Mariupol.

„Marea Caspică nu are nicio conexiune cu oceanele lumii. S-a transformat într-un lac. Toate produsele sale – agricole, îngrășăminte, orice – trec prin acest canal și râu”, a explicat Zagorodnyuk.