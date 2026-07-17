Ucraina a lovit 12 nave pe Marea Neagră, doar una era petrolier / De la ce vine numele „Operațiunii MoLoChKa”

Dronele ucrainene au lovit în noaptea de joi spre vineri încă 12 nave rusești pe Marea Neagră în „Operațiunea MoLoChKa”, a anunțat pe contul său de Telegram șeful forțelor de drone al Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi.

Au fost atacate nouă nave cargo, un petrolier, o navă transportoare de gaze și un remorcher, potrivit lui Brovdi, care a postat și o hartă cu pozițiile lor.

Totalul ultimelor 12 zile a ajuns la 159 de nave lovite, dintre care 117 au fost lovite pe Marea Azov și 42 pe Marea Neagră.

Într-o postare ulterioară pe Telegram, el a susținut că exportul rusesc de cereale pe Don a fost oprit: „Chiar la începutul sezonului agricol 2026/2027, navigația pe canalul maritim Azov-Don a fost oprită din cauza atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei asupra navelor civile. Pe căile navigabile prin regiunea Rostov se exportă până la 30% din cerealele rusești”.

„Operațiunea MoLoChKa”

Robert Brovdi, a explicat zilele trecute ce înseamnă „MoLoChKa”.

„MLChK = Moskva Liazhe Cherez Krym. (Moscova va cădea prin Crimeea)”, a scris el pe X.

Ucraina lovește nave în Marea Azov încă de la începutul lunii iulie. Brovdi a spus miercuri că Ucraina a început să atace și nave rusești în Marea Neagră, pe măsură ce Kievul își continuă campania de a perturba logistica armatei ruse și de a izola Crimeea anexată de Rusia.

La rândul ei, Rusia a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene din zona Odesa, care gestionează o mare parte din cerealele și alte mărfuri ale țării și sunt vitale pentru economia sa în timp de război.

Atacurile ucrainene au forțat Rusia, cel mai mare exportator mondial de cereale, să limiteze transportul maritim în Marea Azov — o rută pe care se desfășoară aproximativ un sfert din exporturile sale de cereale, au declarat surse Reuters. Transportul maritim încă era restricționat joi.

Prețurile europene la grâu au cresctu cu aproximativ 8% săptămâna aceasta, pe fondul intensificării atacurilor din zona Mării Negre, care au stârnit îngrijorări cu privire la principalele rute de export ale cerealelor, comercianții anticipând că o parte din cerere se va orienta către aprovizionarea din Uniunea Europeană.