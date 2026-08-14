Ucraina a lovit cel mai mare port al Rusiei la Marea Baltică

Portul petrolier baltic Ust-Luga a fost atacat de Ucraina cu 54 de drone în cursul nopții, relatează Kyiv Post. Un incendiu puternic care a afectat funcționarea portului a izbucnit după atac, au declarat autoritățile regionale citate de The Moscow Times.

Ust-Luga este cel mai mare port al Rusiei de la Marea Baltică și un nod strategic pentru exporturile de petrol și combustibili ale Moscovei. Terminalele sale gestionează țiței, păcură, combustibil pentru avioane și motorină. Potrivit Reuters, Rusia a exportat aproximativ 700.000 de barili de petrol pe zi prin Ust-Luga în 2025.

Este al șaselea atac asupra portului din acest an, pe fondul intensificării eforturilor Kievului de a lovi infrastructura profitabilă a Rusiei destinată exportului de petrol, scrie presa ucraineană.

Pompierii au reușit să stingă incendiul de la Ust-Luga spre sfârșitul dimineții, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko. Nimeni nu a fost rănit în urma atacului, a precizat el fără a oferi detalii cu privire la amploarea pagubelor produse la instalație.

Acest atac are loc la doar două zile după ce Ucraina a lovit terminalul petrolier Sheskharis din Novorossisk, cel mai mare terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră.

Estimarea este că acest terminal exportă între 600.000 și 700.000 de barili de petrol pe zi. Terminalele din Novorossisk au exportat 19,8 milioane de tone de produse petroliere în 2025.

Ucraina a vizat din ce în ce mai mult rafinăriile, terminalele petroliere, conductele și petrolierele Rusiei, în efortul de a reduce veniturile energetice ale Moscovei și de a perturba logistica care susține războiul acesteia împotriva Ucrainei.

Financial Times a relatat în aprilie, citând estimările Școlii de Economie din Kiev, că cele cinci atacuri ucrainene asupra localităților Ust-Luga și Primorsk au costat exportatorii ruși de energie pierderi de venituri estimate la 970 de milioane de dolari într-o săptămână.

Atacuri multiple în timpul nopții

Drozdenko a mai precizat că sistemele de apărare aeriană au doborât peste 50 de drone în cursul nopții în regiunea Leningrad, din jurul orașului Sankt Petersburg.

Într-un incident separat petrecut în cursul nopții, guvernatorul regiunii vecine Tver a declarat că resturile unei drone au avariat un perete exterior al unui depozit aparținând marelui retailer online Wildberries. Nu au fost raportate victime la fața locului.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a interceptat 553 de drone ucrainene pe teritoriul Rusiei și în Crimeea, între joi seara și vineri dimineața.

Tot vineri, oficiali militari din Letonia au declarat că avioanele de vânătoare ale NATO au interceptat și doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian al acestei țări baltice. Finlanda, situată în apropiere, a restricționat temporar circulația în anumite zone ale Mării Baltice pentru a se proteja împotriva unor potențiale amenințări aeriene.