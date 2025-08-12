Ucraina a reușit mici câștiguri teritoriale în Sumî înaintea întâlnirii Trump-Putin / Sîrskîi: „Avem un oarecare succes”

Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski (stânga), ascultă un ofițer în timp ce verifică o hartă, în timpul unei vizite pe linia frontului din regiunea Sumî. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Ucraina a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, a anunțat armata Kievului, progres care vine după alte mici câștiguri teritoriale din zona graniței cu Rusia, obținute înaintea negocierilor de pace care vor avea loc vineri, în cadrul summitului dintre liderii Statelor Unite și Rusiei, notează Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Ucraina și Rusia vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului, iar discuțiile de săptămâna aceasta cu Vladimir Putin vor arăta dacă liderul de la Kremlin este dispus să încheie un acord.

Forțele ucrainene au eliberat așezările Stepne și Novokostiantynivka aflate pe linia frontului din Sumî, a anunțat Statul Major General într-un raport de luni seară.

„Este greu. Dar îi ținem pe loc pe inamici”, a scris pe Facebook comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, după o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski și înalți oficiali militari ucraineni.

„În direcția Sumî, desfășurăm operațiuni active și avem un oarecare succes în a avansa și elibera teritoriul ucrainean”, a adăugat el.

Progresele de luni vin după ce, duminică, armata Kievului a anunțat că a recucerit satul Bezsalivka.

Aceste mici câștiguri teritoriale vin în contextul în care forțele ruse avansează de luni de zile spre vest de-a lungul frontului lung de 1.000 de kilometri, capturând aproape zilnic noi sate, în principal în regiunea Donețk.

Rusia a lansat o nouă ofensivă în acest an în Sumî, în urma ordinului lui Putin de a crea o „zonă tampon” acolo, amenințând și capitala regională cu același nume.

Reputatul proiect ucrainean Deep State, care a creat și actualizează o hartă online a situației teritoriale, estimează că forțele ruse controlează aproximativ 200 km pătrați din Sumî și un total de aproximativ 114.000 km pătrați în toată Ucraina.