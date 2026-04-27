Ucraina amenință Israelul cu o ripostă „completă de măsuri diplomatice”. Nava aflată în centrul scandalului

Nava „Resilient Africa”, sub pavilionul Palau, ancorată la intrarea în portul Haifa, din nordul Israelului, în așteptarea descărcării grânelor, pe 28 septembrie 2023. FOTO: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Israelul riscă o reacție diplomatică și juridică din partea Kievului dacă va permite unei nave care transportă cereale din teritoriile ucrainene ocupate de trupele ruse să acosteze în portul Haifa, a declarat luni, pentru agenția de presă Reuters, o sursă diplomatică ucraineană.

Ziarul israelian Haaretz a scris anterior că nava Panormitis, despre care a afirmat că transportă cereale din teritorii ucrainean ocupat pe care Kievul le consideră furate, așteaptă permisiunea de a acosta în Haifa.

„Dacă această navă și încărcătura ei nu sunt respinse, ne rezervăm dreptul de a lua o serie completă de măsuri diplomatice și juridice internaționale”, a declarat sursa ucraineană, sub protecția anonimatului.

Ministerul de Externe al Israelului nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a transmite un punct de vedere.

Duminică, Haaretz a relatat că patru transporturi de cereale din Ucraina ocupată au fost deja descărcate în Israel în acest an.

„Practica spălării bunurilor furate este inacceptabilă, iar Israelul a ignorat practic cererile noastre referitoare la nava anterioară”, a spus sursa.

Conform aceleiași surse, Kievul urmărește traseul navei, avertizând că permiterea acostării acesteia ar avea consecințe asupra relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Israel.