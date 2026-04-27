Ucraina amenință Israelul cu o ripostă „completă de măsuri diplomatice”. Nava aflată în centrul scandalului
Israelul riscă o reacție diplomatică și juridică din partea Kievului dacă va permite unei nave care transportă cereale din teritoriile ucrainene ocupate de trupele ruse să acosteze în portul Haifa, a declarat luni, pentru agenția de presă Reuters, o sursă diplomatică ucraineană.
Ziarul israelian Haaretz a scris anterior că nava Panormitis, despre care a afirmat că transportă cereale din teritorii ucrainean ocupat pe care Kievul le consideră furate, așteaptă permisiunea de a acosta în Haifa.
„Dacă această navă și încărcătura ei nu sunt respinse, ne rezervăm dreptul de a lua o serie completă de măsuri diplomatice și juridice internaționale”, a declarat sursa ucraineană, sub protecția anonimatului.
Ministerul de Externe al Israelului nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a transmite un punct de vedere.
Duminică, Haaretz a relatat că patru transporturi de cereale din Ucraina ocupată au fost deja descărcate în Israel în acest an.
„Practica spălării bunurilor furate este inacceptabilă, iar Israelul a ignorat practic cererile noastre referitoare la nava anterioară”, a spus sursa.
Conform aceleiași surse, Kievul urmărește traseul navei, avertizând că permiterea acostării acesteia ar avea consecințe asupra relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Israel.