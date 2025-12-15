Ucraina anunță că a lovit un submarin rusesc în Marea Neagră. „A fost scos din funcțiune”

Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari și capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staționat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Conform SBU, atacul a fost efectuat cu drone „Sub Sea Baby” de producție ucraineană, transmit agențiile EFE și Agerpres.

„Ca urmare a exploziei, submarinul a suferit daune grave și a fost scos din funcțiune”, se arată în comunicatul difuzat de SBU.

În momentul atacului, submarinul în cauză avea la bord patru lansatoare de rachete Kalibr, conform SBU, care amintește că Rusia a fost nevoită să își retragă flota de la Marea Neagră în portul Novorossiisk din cauza atacurilor repetate ale dronelor ucrainene suferite de navele sale atunci când erau staționate în peninsula Crimeea.