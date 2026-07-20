Ucraina anunță un atac major asupra unui centru FSB din Hersonul ocupat de ruși. Operațiune a forțelor speciale din SBU

Un număr de 13 drone ucrainene au lovit un centru de coordonare și o bază folosite de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, într-o zonă aflată sub ocupație rusă din regiunea ucraineană Herson, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), luni, potrivit The Kyiv Independent.

Operațiunea a fost desfășurată de forțele speciale din Centrul Alpha pentru Operații Speciale al SBU. Conform instituției, locația vizată era situată într-un complex de cazare.

Rapoartele preliminare arată că în locație ar fi putut fi prezenți 100 de militari ruși în momentul atacului, a declarat SBU.

În comunicat mai este menționat că la fața locului se aflau, de asemenea, peste 70 de vehicule și că zona era păzită de gărzi înarmate, puncte de control, bariere inginerești și adăposturi subterane.

SBU spune că ținta a fost lovită de 13 drone

SBU susține că ținta a fost lovită de 13 dintre dronele sale, provocând un incendiu de amploare. Instituția nu a dezvăluit numărul de victime sau locația precisă.

„Astfel de operațiuni speciale provoacă pierderi semnificative inamicului în teritoriile ocupate temporar, le perturbă sistemele de comandă și control, îi obligă pe ruși să redistribuie forțe suplimentare pentru a-și păzi propriile instalații și complică semnificativ logistica și aprovizionarea unităților FSB”, a mai declarat SBU.

The Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica afirmațiile într-un mod independent, ia Rusia nu a făcut niciun comentariu public cu privire la subiect.

Rusia ocupă cea mai mare parte a regiunii Herson din primele săptămâni ale invaziei pe scară largă pe care a lansat-o în februarie 2022.

Forțele ucrainene au eliberat capitala regională și alte teritorii de pe malul vestic al râului Nipru în noiembrie 2022, dar Rusia continuă să ocupe cea mai mare parte a malului estic al regiunii.

Zona ocupată a regiunii Herson formează o secțiune cheie a coridorului terestru al Rusiei către Crimeea și conține baze militare, centre de comandă și rute de aprovizionare care sprijină forțele ruse din sudul Ucrainei.