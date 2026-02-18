Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă. Niciun oficial ucrainean nu va fi prezent la vreun eveniment de la Milano-Cortina, în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruși și belaruși

Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Niciun oficial ucrainean nu va fi prezent la ceremonia de deschidere sau la vreun alt eveniment al Jocurilor. Credit foto: Duilio Piaggesi/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr de sportivi ruși și belaruși autorizați să concureze sub steagurile lor, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, potrivit Reuters și Agerpres.

Sportivii ucraineni vor participa în continuare la Jocurile Paralimpice din 6-15 martie, dar Bidni a spus că niciun oficial ucrainean nu va fi prezent la ceremonia de deschidere sau la vreun alt eveniment al Jocurilor și a îndemnat alte țări să urmeze exemplul.

„Ca răspuns la decizia scandaloasă a organizatorilor Jocurilor Paralimpice de a permite rușilor și belarușilor să concureze sub steagurile lor naționale, oficialii ucraineni nu vor fi prezenți la Jocurile Paralimpice”, a declarat Bidni pe rețelele sociale. „Nu vom fi prezenți la ceremonia de deschidere. Nu vom participa la niciun alt eveniment paralimpic oficial. Mulțumim tuturor oficialilor din lumea liberă care vor face același lucru. Vom continua să luptăm!”, a adăugat acesta.

Bidni a numit decizia de a permite unui număr de șase ruși și patru belaruși să participe la Jocurile Paralimpice un semn de susținere pentru propaganda Rusiei.

„Inacceptabil”

Comisarul european pentru Tineret și Sport, Glenn Micallef, care trebuia să reprezinte UE la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, a anunțat deja că nu va va fi prezent la eveniment. „Atât timp cât Rusia continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei, nu pot sprijini revenirea simbolurilor naționale, steagurilor, imnurilor și uniformelor Rusiei și Ucrainei în competițiile sportive”, a explicat oficialul european pe rețeaua X, considerând, de asemenea, „inacceptabil” că sportivii din aceste două țări au fost invitați să participe la aceste Jocuri fără a fi trecut prin probe de calificare.

Șase sportivi ruși și patru belaruși vor putea participa sub drapelele țărilor lor la Jocurile Paralimpice 2026 de la Milano-Cortina, a anunțat, marți, Comitetul Internațional Paralimpic (IPC), o decizie care marchează revenirea celor două națiuni excluse după invadarea Ucrainei.

În consecință, ei vor putea defila sub drapelele lor, vor putea purta culorile țărilor lor și vor putea asculta intonarea imnurilor naționale.

Decizia deschide calea pentru o reintegrare a Rusiei și Belarusului în sportul mondial

Această decizie este urmarea unei hotărâri luate de membrii IPC în septembrie de a le permite sportivilor din cele două țări să concureze cu imn și steag, apoi a unei hotărâri a Tribunalului de Arbitraj Sportiv care validează această decizie în ciuda opoziției Federației internaționale de schi (FIS).

Decizia deschide calea pentru o reintegrare mai generală a Rusiei și Belarusului în sportul mondial cu doi ani înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles.

Prin urmare, Rusia va putea fi prezentă la Milano-Cortina cu „doi reprezentanți la para schi alpin (un bărbat, o femeie), doi la para schi fond (bărbat, femeie) și doi la para snowboard (doi bărbați)”, potrivit Comitetului internațional.

Belarusului „i-au fost alocate patru locuri în total, toate la para schi fond (un bărbat și trei femei)”, potrivit aceleiași surse.