Ucraina, bombardată masiv de ruși. Cel puțin 19 morți și 115 răniți. Moscova susține că este un răspuns la „atacuri teroriste”

Bilanțul atacurilor de proporții desfășurate de Moscova din timpul nopții asupra Ucrainei este în continuă creștere. Cel mai afectat a fost vestul țării, Polonia fiind în alertă pentru posibile interceptări ale dronelor care ar fi putut intra în spațiul său aerian.

Atacul masiv în care Rusia a folosit 476 de drone și 48 de rachete s-a soldat cu cel puțin 19 persoane moarte și 115 rănite, provocând pagube extinse la infrastructură și pene de curent, potrivit The Kyiv Independent.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat miercuri că Moscova a lansat atacuri „masive” peste noapte asupra unor ținte din vestul Ucrainei, ca răspuns la ceea ce a numit „atacuri teroriste”, informează Reuters.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 442 de drone, 34 de rachete de croazieră Kh-101 și șapte rachete de croazieră Kalibr.

Alte șapte rachete și 34 de drone au lovit ținte din 14 locații, în timp ce resturi de la proiectilele doborâte au căzut în alte șase locații.

Regiunile din vestul Ucrainei, inclusiv Ternopil, Hmelnițki, Ivano-Frankivsk și Liov, situate la peste 500 de kilometri de linia frontului și de granița cu Rusia, au fost afectate.

Substanțe nocive în aer

Atacul rusesc asupra orașului Ternopil din vestul țării a ucis cel puțin 19 persoane și a rănit alte 66, inclusiv 16 copii, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Administrația Militară a regiunii a îndemnat locuitorii din orașul Ternopil să rămână în case și să țină ferestrele închise, avertizând că nivelul substanțelor nocive din aer a crescut de șase ori față de limita normală în urma atacului rusesc.

Drone rusești au atacat și orașul Harkov, rănind cel puțin 46 de persoane, inclusiv două fete în vârstă de 9 și 13 ani, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov .

Districtele Slobidskyi și Osnovianskyi au fost vizate, forțele ruse lansând 19 drone Geran-2. Atacurile au avariat o clădire rezidențială înaltă, un spital și o școală.

În regiunea Ivano-Frankivsk, atacurile rusești au rănit trei persoane, dintre care doi copii, a raportat guvernatorul Svitlana Onyshchuk.

Un incendiu de proporții a fost semnalat în Liov, iar fotografiile publicate pe Telegram de către deputatul Consiliului Local oraș, Ihor Zinkevich, arătau un nor uriaș de fum care se întindea peste oraș la răsăritul soarelui.

„Închideți ferestrele, deoarece aerul ar putea fi poluat”, a avertizat el locuitorii.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovyi, a declarat ulterior că a fost lovit un depozit de anvelope și că nu au existat victime.

Sectorul energetic al Ucrainei, atacat în „valuri”

Autoritățile locale din regiunile Liov și Ivano-Frankivsk au raportat, de asemenea, atacuri asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri critice.

Atacul rus a avariat și echipamentele unei centrale termice operate de DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina.

Atacul a avut loc în timp ce temperaturile au scăzut sub zero grade în timpul nopții.

„Rusia atacă din nou infrastructura noastră energetică. Din această cauză, în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de curent de urgență”, a anunțat Ministerul Energiei.

Vitali Zaichenko, șeful Ukrenergo, operatorul rețelei de stat din Ucraina, a declarat că Rusia atacă sectorul energetic al Ucrainei în „valuri”, avertizând că sarcina asupra regiunilor vestice va crește ca urmare a recentelor atacuri.

Rusia lansează în mod regulat atacuri la scară largă asupra orașelor ucrainene, iar în ultimele luni, Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în încercarea de a arunca Ucraina într-o altă iarnă grea.

Forțele armate poloneze au anunțat că au trimis avioane de vânătoare pentru apărarea spațiuului aerian național în timpul atacului rusesc de proporții.