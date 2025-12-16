Ucraina cere aliaților să-i ofere ajutor ca un procent fix din PIB-ul fiecărei țări. Deficitul pe care vrea să-l acopere Kievul

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, ce reuneşte circa 50 de ţări care susţin militar această ţară în războiul cu Rusia, să aloce cel puţin 0,25% din PIB-ul lor în anul 2026 pentru cheltuielile militare ale Kievului, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Vorbind la această reuniune desfăşurată prin videoconferinţă, ministrul ucrainean a spus că Rusia şi-a planificat să cheltuiască anul viitor pentru apărare aproximativ 186 de miliarde de dolari, în timp ce Ucraina are în prezent finanţare pentru numai jumătate din cheltuielile sale militare, estimate la circa 120 de miliarde de dolari, pentru restul având nevoie de suplimentarea ajutorului aliaţilor săi astfel încât să poată continua războiul.

Aşadar, Ucraina mai are nevoie pentru anul viitor de circa 60 de miliarde de dolari, iar pentru acoperirea întregului ajutor militar necesar Kievului ministrul ucrainean al apărării a cerut ca aliaţii ţării sale să aloce fiecare cel puţin 0,25% din PIB-ul lor.

Cât despre ajutorul pentru anul în curs, Denis Şmîhal a spus că dacă toate sumele promise Ucrainei de susţinătorii săi vor fi onorate în perioada rămasă până la încheierea anului, Ucraina va fi primit 45 de miliarde de dolari ca ajutor extern în acest an, cea mai mare sumă după anul 2022.

El a subliniat că „apărarea antiaeriană rămâne prioritatea” în faţa atacurilor aeriene continue ale Rusiei, reclamând faptul că Kievul a primit doar 13 din cele 300 de rachete NASAMS solicitate în pachetul de sprijin pentru iarnă.

În timpul întâlnirii, la care au participat reprezentanţi din aproximativ 50 de ţări, ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Regatul Unit a alocat anul acesta 600 de milioane de lire sterline (aproximativ 685 de milioane de euro) pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, noi ajutoare urmând să-i ofere şi anul viitor.

La rândul său, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a spus că ţara sa va contribui cu încă 3 miliarde de euro la ajutorul militar pentru Ucraina, astfel că ajutorul oferit de Germania va ajunge la circa 11,5 miliarde de euro.

După declaraţiile iniţiale, întâlnirea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut şi ca Grupul de la Ramstein, a continuat cu uşile închise, susţinătorii Ucrainei angajându-se să menţină sprijinul militar pentru aceasta indiferent de evoluţia negocierilor de pace impulsionate de preşedintele american Donald Trump.

Acesta din urmă refuză ca SUA să mai livreze gratuit arme Kievului, dar a conceput împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, un mecanism prin care aliaţii Ucrainei cumpără pentru aceasta arme şi muniţii americane.