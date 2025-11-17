Ucraina va avea anul viitor nevoie de 70 de miliarde de euro. Există trei opțiuni pentru asta, spune Bruxellesul

Ucraina va avea nevoie anul viitor de peste 70 de miliarde de euro pentru a-și finanța lupta împotriva agresiunii ruse, sumă care va trebui suportată în mare parte de cele 27 de state membre, potrivit unui document al Comisiei Europene care prezintă trei opțiuni pentru a atinge acest obiectiv, transmite France Presse.

„Amploarea deficitului de finanțare al Ucrainei este semnificativă”, a avertizat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-o scrisoare care însoțește acest document, la care a avut acces luni AFP.

Uniunea Europeană s-a angajat, în cadrul unui summit al liderilor săi din octombrie, să finanțeze efortul de război al Ucrainei pentru perioada 2026-2027.

Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional (FMI), citate în acest document, nevoile de finanțare ale Ucrainei vor ajunge, în total, în această perioadă, la aproximativ 135,7 miliarde de euro, din care 51,6 miliarde sub formă de sprijin militar numai pentru anul 2026.

În lipsa sprijinului european, Ucraina se va trezi fără bani încă de la sfârșitul primului trimestru al anului viitor, a avertizat Comisia Europeană.

Ucraina are trei opțiuni, prima fiind bani rusești

În fața acestei situații de urgență, Bruxelles propune trei opțiuni, printre care utilizarea activelor rusești înghețate în UE, opțiune clar favorizată de mai multe țări, printre care Germania, datorită lipsei de impactul asupra finanțelor publice.

Aproximativ 210 miliarde de euro din activele băncii centrale ruse sunt în prezent în custodia societății Euroclear, cu sediul la Bruxelles.

Comisia propune utilizarea a aproximativ 140 de miliarde pentru a finanța un împrumut de aceeași valoare către Ucraina, pe care aceasta îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti despăgubiri.

Această soluție, total inedită, se lovește însă de ostilitatea Belgiei, care se teme să nu rămână singură să plătească pagubele în cazul apariției unor probleme, și de extrema neîncredere a Băncii Centrale Europene (BCE), care se teme de efectele sale asupra piețelor financiare.

Donații ale țărilor UE funcție de PIB sau un împrumut european

Celelalte două opțiuni nu prezintă acest dezavantaj, dar au un „impact” mult mai important asupra statelor membre. Comisia Europeană propune, astfel, ca țările UE să finanțeze direct Ucraina sub formă de donații, în funcție de propriul produs intern brut (PIB).

În acest caz, va fi necesară o sumă minimă de 90 de miliarde de euro până în 2027, cu condiția ca războiul să se încheie în 2026, iar celelalte țări aliate ale Ucrainei să suporte restul costurilor, afirmă Comisia.

O altă soluție ar fi un împrumut european, care ar avea avantajul de a limita impactul direct asupra bugetelor naționale. Însă, avertizează Bruxellesul, dobânzile acestui împrumut vor trebui plătite de statele membre.

Acestea vor trebui, de asemenea, să ofere garanții solide, ceea ce reprezintă un cost pentru bugetele lor, în cazul în care Ucraina nu ar fi în măsură să ramburseze acest împrumut, a precizat Comisia.

Documentul care prezintă aceste opțiuni va fi discutat de cele 27 de state membre în cadrul unui summit decisiv care va avea loc la 18 și 19 decembrie la Bruxelles.

Belgia este sub presiunea celorlalte țări ale UE și a Comisiei Europene pentru a accepta soluția cea mai puțin costisitoare, dar nimic nu garantează că va ceda până atunci.

Un compromis ar putea fi atunci combinarea diferitelor soluții, cel puțin pe termen scurt, recurgând la donații directe și la un împrumut limitat, se mai precizează în acest document.