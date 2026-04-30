Ucraina cere clarificări SUA privind armistițiul de 9 Mai, cerut de Rusia. „Câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult?”

Femei soldat din armata rusă la parada militară din mai 2025 de la Moscova. Foto: Russian Government / Alamy / Profimedia

Ucraina va solicita Statelor Unite să clarifice propunerea Rusiei de încetare a focului săptămâna viitoare, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Trump a discutat miercuri cu omologul său rus Vladimir Putin şi a declarat ulterior presei că a fost vehiculată ideea unei „scurte încetări a focului”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat joi că armistiţiul ar urma să acopere data de 9 mai, când Moscova sărbătoreşte înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, însă perioada exactă nu a fost încă stabilită.

Ziua respectivă este o sărbătoare legală importantă în Rusia, marcată de obicei printr-o paradă militară în Piaţa Roşie din capitală. După declanşarea invaziei ruse în Ucraina, Putin a folosit evenimentul pentru a reuni naţiunea în sprijinul războiului, prezentându-i pe militarii ruşi din prezent drept continuatori ai eroilor care au luptat cu forţele lui Hitler.

„Vom clarifica ce înseamnă exact: câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult?”, a spus Zelenski. El a adăugat pe platforma X că „propunerea noastră este un armistiţiu pe termen lung, securitate de încredere şi garantată pentru oameni şi o pace durabilă” şi a susţinut că „Ucraina este gata să acţioneze în acest sens în orice format demn şi eficient”.

Anul trecut, Putin a declarat o încetare a focului timp de 72 de ore pentru a marca a 80-a aniversare a victoriei în Europa din cel de-al Doilea Război Mondial, dar Kievul nu a fost de acord, considerând că este vorba despre o manevră înşelătoare. Ucraina a acuzat atunci Rusia că şi-a încălcat de sute de ori propriul său armistiţiu.

Kremlinul a anunţat deja că parada de la Moscova va fi mai mică anul acesta, fără etalarea obişnuită a armamentului, din cauza ameninţării „teroriste” din partea Ucrainei. Ucrainenii şi-au intensificat în ultimele săptămâni loviturile în adâncimea teritoriului Rusiei, în timp ce forţele ruse au înregistrat doar progrese în ritm lent pe front.