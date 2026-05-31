Ucraina continuă să toace mașinăria de război a Rusiei. Ce ținte a lovit peste noapte

Un operator ucrainean de drone cu consola cu care își ghidează aeronava fără pilot, FOTO: Jana Cavojska / Zuma Press / Profimedia

Dronele ucrainene au lovit peste noapte obiective energetice și industriale din mai multe regiuni rusești, au declarat duminică autoritățile locale, într-o campanie tot mai intensă de atacuri împotriva infrastructurii, scrie Reuters.

În Saratov, o regiune situată pe malul râului Volga, care găzduiește mai multe rafinării de petrol și care a fost ținta unor atacuri regulate din partea Ucrainei în ultimii ani, guvernatorul Roman Busargin a declarat pe Telegram că „infrastructura civilă” a fost avariată.

În regiunea Kirov, situată la nord-est de Moscova și la aproximativ 1.300 km de teritoriul controlat de Ucraina, guvernatorul Alexander Sokolov a declarat că dronele au lovit o instalație din districtul Urzhumsky.

Guvernatorii din regiunile Rostov, Voronej și Belgorod, toate situate la granița cu Ucraina, au raportat, de asemenea, atacuri, trei civili fiind răniți în Belgorod.

În peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, guvernatorul susținut de Moscova, Serghei Aksionov, a declarat că autoritățile introduc restricții privind vânzarea de benzină.

El nu a precizat motivul, dar Ucraina atacă de luni de zile infrastructura de combustibil din sud-vestul Rusiei, în apropierea Crimeei.

Rusia este dependentă de veniturile din exporturile de petrol, gaze naturale și cărbune pentru a-și finanța mașinăria de război, acestea reprezentând o parte importantă din bugetul federal din care sunt alocați bani pentru cheltuielile militare destinate susținerii războiului care durează de mai bine de patru ani.