Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că va fi declarată „stare de urgență” în sectorul energiei, pentru combaterea efectelor provocate de atacurile constante ale forțelor ruse asupra infrastructurii, potrivit Reuters și AFP.

Consecințele atacurilor rusești, în actualele condiții meteorologice, „sunt grave”, a spus Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

„Va fi înființat un sediu permanent de coordonare pentru a aborda situația din orașul Kiev. Per total, va fi declarată stare de urgență pentru sectorul energetic al Ucrainei”, a declarat liderul ucrainean după o ședință privind situația din sector.

El a precizat că se lucrează „pentru a crește semnificativ volumul importurilor de energie electrică în Ucraina”.

„Echipele de reparații, companiile energetice, serviciile municipale și Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei continuă să lucreze non-stop pentru a restabili electricitatea și încălzirea. Multe probleme necesită o rezolvare urgentă”, a adăugat președintele ucrainean.

Ministrul energiei a fost desemnat să conducă eforturile de sprijinire a populației și a localităților în aceste condiții și să rezolve problemele practice.

Situație fără precedent în capitala Ucrainei, spune primarul

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat miercuri că situația rămâne „foarte dificilă” în capitală, unde aproximativ 400 de clădiri, cu mai multe etaje fiecare, încă nu au încălzire, potrivit The Kyiv Independent.

„Este prima oară în patru ani de război la scară largă când vedem o situație de o asemenea amploare”, a declarat edilul pe Telegram.

Forțele ruse au întețit atacurile cu drone și rachete asupra infrastructurii critice a Ucrainei în ultimele zile, lăsând oameni fără energie electrică și încălzire, la temperaturi de sub zero grade.

Șeful Ukrenergo, Vitaliy Zaicenko, a declarat marți pentru Kyiv Independent că forțele ruse încearcă să deconecteze capitala de la rețeaua electrică și să îi forțeze pe oameni să fugă din oraș. Aproximativ 70% din Kiev a rămas fără electicitate, a spus oficialul.