Ucraina este gata pentru un armistițiu la Marea Neagră, afirmă Zelenski la ONU: „Trebuie să începem de undeva”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor reuniți la Organizația Națiunilor Unite (ONU) că țara sa este pregătită pentru un armistițiu maritim și așteaptă răspunsul Rusiei, potrivit Reuters.

Armistițiul dorit de președintele Ucrainei are la bază propuneri formulate de Egipt, India și Turcia.

Liderul ucrainean a făcut anunțul la Summitul Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat în marja reuniunii anuale a Adunării Generale a ONU, înainte de ședința Consiliului de Securitate pe tema Ucraina.

La discuțiile de la New York participă și președintele României, Nicușor Dan, care a condamnat războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ucraina, care se teme că Rusia intenționează să atace cu rachete și drone sistemele de energie și încălzire în această iarnă, face presiuni pentru acorduri care să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice și asupra transportului maritim din Marea Neagră.

„Așteptăm răspunsul Rusiei”

Zelenski a declarat că Egiptul, India și Turcia au prezentat opțiuni pentru restabilirea navigației în condiții de siguranță pentru navele comerciale în Marea Neagră, unde Reuters scrie că transporturile de mărfuri sunt aproape blocate din cauza atacurilor intense lansate de ambele părți asupra navelor și infrastructurii portuare.

„Așteptăm răspunsul Rusiei. Ucraina este pregătită (…) să asigure transportul maritim în condiții de siguranță și securitatea alimentară în Marea Neagră, dacă Rusia este pregătită să facă pași concreți către dezescaladare. Trebuie să începem de undeva”, a spus el.

Mari importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care se bazează pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionarea cu grâu, întâmpină dificultăți în asigurarea furnizărilor. Prețurile globale ale grâului au crescut.

SUA susține că Ucraina și Rusia sunt interesate de o încetare limitată a focului

Zelenski s-a întâlnit marți cu președintele american Donald Trump și a declarat că au discutat inclusiv despre o încetare a focului între Rusia și Ucraina în ceea ce privește țintele asociate sectorului energetic.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a spus reporterilor, după întâlnirea de miercuri cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, că atât Rusia, cât și Ucraina și-au exprimat interesul pentru o încetare a focului limitată, care să vizeze cerealele și energia.

Kremlinul nu a susținut public propunerile.

Înaintea întâlnirii Lavrov-Rubio, Kremlinul a declarat că nu există condițiile necesare pentru negocieri de pace mai ample, afirmând pe de altă parte că rămâne deschis unor astfel de negocieri.

„Pentru moment, nu există premise pentru a trece la o cale de negocieri pașnice, deși noi, ca parte rusă, rămânem deschiși negocierilor de pace”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Zelenski a reiterat marți că ar fi pregătit să aibă o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul unui summit trilateral la care să ia parte și Trump.