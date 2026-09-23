Nicușor Dan critică deschis Rusia de la tribuna ONU: „Are o agendă revizionistă. Europa e ținta unui război hibrid” / Promisiune pentru Ucraina

Președintele Nicușor Dan a condamnat războiul pe care îl poartă Rusia împotriva Ucrainei, miercuri, în cadrul intervenției naționale pe care a susținut-o la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu se află la New York, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

În discursul său de la tribuna ONU, în care a abordat și situația economică a țării noastre, șeful statului român a avertizat că Rusia „urmărește o agendă revizionistă”.

„Ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune, ilegal, neprovocat, nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă”, a declarat Nicușor Dan.

„România a simțit direct efectele acestui război”

Președintele României a reclamat încălcările spațiului aerian național și a amintit în mod special de incidentul de la Galați, din mai, când o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, rănind două persoane.

„În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război, prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente”, a spus Nicușor Dan.

El a avertizat că „Europa este ținta unui război hibrid”.

„Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei”, a continuat șeful statului.

Mesaj de susținere pentru Ucraina

România, a precizat Nicușor Dan, va continua să susțină Ucraina.

„Am mai spus-o și o spunem din nou, România va fi alături de Ucraina, de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atâta timp cât este nevoie. Mai mult decât atât, România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii”, a declarat președintele.

El a vorbit despre sprijinul acordat până acum de țara noastră, dar și la măsurile luate alături de Turcia și Bulgaria pentru a spori securitatea la Marea Neagră.

„Am oferit asistență refugiaților din Ucraina. Ca răspuns la atacurilor Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe cale feroviară și pe cale navigabilă. Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră”, a adăugat președintele Dan.

Șeful statului a mai spus că România și Bulgaria înființează „un hub pentru securitate maritimă, menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren”.

„România este un ferm susținător al Republicii Moldova”

Nicușor Dan a transmis un nou mesaj de susținere și pentru Republica Moldova, pe care a descris-o drept „a doua țară cea mai afectată” de războiul din Ucraina.

„Ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova”, a mai declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan merge și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina

Tot astăzi, de la 18:00, ora României, președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei.

Acolo, șeful statului va prezenta „consecințele imediate în materie de securitate” pe care le are războiul din Ucraina asupra României și a regiunii din care face parte, conform declarațiilor făcute în seara precedentă de consilierul de stat Vlad Ionescu, citat de Agerpres.

Consilierul a precizat că intervenția lui Nicușor Dan va avea loc în cadrul dezbaterii intitulate „Menținerea păcii și a securității în Ucraina”, care are loc la inițiativa Franței, țara care deține președinția Consiliului de Securitate al ONU.

„Reuniunea este dedicată unei evaluări cuprinzătoare a situației acestui conflict și a consecințelor asupra sistemului multilateral internațional, asupra stabilități, asupra securității, inclusiv a securității alimentare globale. Este o reuniune cuprinzătoare, în care președintele, evident, va prezenta, din perspectiva noastră, consecințele imediate asupra României în materie de securitate și nu numai, dar și asupra regiunii din care facem parte, asupra partenerilor internaționali care sunt afectați de acest conflict”, a explicat Vlad Ionescu.

Conform consilierului, Nicușor Dan va menționa, cu siguranță, că războiul din Ucraina are nevoie de „o soluționare justă și durabilă”.

Pe agenda zilei de astăzi, de la ora 17, figurează și cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea „A Test of Unity, a Call for Action”.