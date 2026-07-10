Ucraina face încă un pas pentru a înteți presiunea, după atacurile care au forțat Rusia să ia decizii complicate. Decretul lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, înființarea unui comandament al „impactului cu rază lungă” în cadrul forțelor armate naționale, în contextul campaniei de atacuri ucrainene împotriva sectorului energetic și a celui logistic din Rusia, potrivit Reuters.

Dronele ucrainene atacă de luni de zile infrastructură energetică din Rusia, iar în ultimele săptămâni au avut loc aproape zilnic astfel de operațiuni, într-o încercare a Kievului de a crește costurile războiului pentru Kremlin și de a perturba viața de zi cu zi a rușilor.

Atacurile au dus, de exemplu, la penurii de combustibil, iar autoritățile s-au văzut nevoite să interzică exportul de motorină, în timp mai multe regiuni au dispus raționalizări de tip par-impar, în funcție de numărul plăcuțelor de înmatriculare.

Din cauza atacurilor ucrainene, Rusia a oprit temporar și transportul maritim printr-un canal care leagă râul Don de Marea Azov, au declarat două surse din industria exporturilor de cereale.

„Astăzi, am semnat un decret de înființare a unui comandament special în cadrul Forțelor Armate – un comandament care vizează impactul cu rază lungă și, în esență, impactul global asupra Rusiei ca răspuns la acest război”, a explicat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile pe a reduce și mai mult capacitatea Rusiei de a purta un război”, a adăugat el.

Atacuri în serie asupra sectorului energetic

Numai vineri, Ucraina a lovit rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar, una dintre cele mai mari din sudul Rusiei, și complexul de rafinare a petrolului Ust-Luga din regiunea Leningrad, a declarat statul major al Ucrainei. Amândouă sunt ținte frecvente.

Un terminal petrolier și un depozit de petrol din regiunea Rostov au fost, de asemenea, lovite, având loc noi explozii și incendii, a mai declarat armata ucraineană.

Ca urmare a atacurilor, producția internă de benzină a Rusiei a scăzut la circa 65% din capacitate, conform informațiilor transmise de două surse din industrie și calculelor Reuters.

Ucraina l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să oprească războiul acum, înainte întețirea loviturilor ucrainene din profunzimea Rusiei să afecteze și mai mult economia țării.

Putin respinge apelurile de negociere, iar atacurile îi întăresc hotărârea de a continua lupta, au declarat sursele Reuters.