Ucraina finalizează un acord strategic cu Germania. Cele 15.000 de noi arme de interceptare care vor ajunge la Kiev

Ucraina finalizează acordul privind dronele cu Germania, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski, în urma unei convorbiri telefonice cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Reuters.

Se preconizează că acordul – propus de Ucraina în urmă cu câteva luni – va viza dezvoltarea în comun a diverselor tipuri de drone, rachete și software aferent.

„Echipele noastre finalizează deja textul acordului privind dronele, iar acesta va oferi, printre altele, cu siguranță atât Germaniei, cât și Ucrainei, capacități suplimentare de apărare”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat în mediul online.

Acordul se va baza pe cooperarea existentă în domeniul apărării dintre Germania și Ucraina, inclusiv pe un program de câteva milioane de euro pentru furnizarea către Kiev a aproximativ 15.000 de drone de interceptare Strila, concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed.

În aprilie, compania germană din domeniul tehnologiei de apărare Quantum Systems și producătorul ucrainean WIY Drones au anunțat crearea Quantum WIY Industries, o societate mixtă axată pe creșterea producției de drone de interceptare și a tehnologiilor conexe de apărare aeriană.

Germania finanțează, de asemenea, o comandă de 50.000 de drone de atac Shrike produse de compania ucraineană SkyFall, una dintre cele mai mari achiziții cunoscute de drone pentru Kiev realizate de către un guvern occidental.

Într-o postare pe X, Zelenski a precizat că el și Merz au discutat despre acordul privind dronele, noul sprijin german în domeniul apărării aeriene și planurile pentru o întâlnire față în față.