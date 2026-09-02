Ucraina implementează un nou sistem de sirene aeriene. Ce vor anunța alerta galbenă și cea roşie

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri instituirea unui nou sistem de sirene aeriene în Ucraina, care distinge atacurile cu rachete de cele cu drone, pentru a limita perturbările provocate de intensificarea bombardamentelor ruseşti, relatează France Presse și Agerpres.

Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, Zelenski a indicat că două niveluri de alertă, roşie şi galbenă, cu semnale sonore diferite, vor fi introduse.

„Ca regulă generală, nivelul galben va semnala un atac cu drone, în timp ce nivelul roşu va indica o ameninţare cu rachete”, a explicat el. În fiecare săptămână, armata şi autorităţile vor stabili totuşi ce „indicatori” precişi vor antrena o alertă galbenă sau roşie, a explicat Zelenski.

Potrivit lui, aceste noi măsuri vizează intensificarea, în ultimele luni, a bombardamentelor ruseşti care vizează „epuizarea populaţiei civile” şi „perturbarea activităţii economice”.

Ucraina se confruntă aproape cotidian cu multiple alerte aeriene, noapte şi zi, care obligă numeroase administraţii şi clădiri publice să închidă temporar pe durata alertei.

„Obiectivul principal al acestor schimbări este de a le oferi particularilor şi firmelor din Ucraina mai multă previzibilitate şi o mai bună înţelegere a manierei de a reacţiona în fiecare situaţie specifică”, a afirmat președintele Zelenski.

El a mai spus că autorităţile ucrainene ar trebui „să stabilească criterii clare care le permit instituţiilor guvernamentale, autorităţilor locale, firmelor şi altor infrastructuri economice şi sociale” de a-şi continua activităţile în caz de ameninţare „de nivel galben”.

În plus, el a afirmat că una dintre liniile de metrou care deservesc malul drept al Kievului va continua să funcţioneze „deplin” în timpul alertelor galbene. În prezent, circulaţia metroului pe malul drept este cu regularitate suspendată în timpul alertelor.

Interdicţia de circulaţie în capitala ucraineană, în vigoare între 00:00 şi 05:00, va fi de asemenea redusă, a mai anunţat Zelenski, şi alte oraşe sunt încurajate să facă acest lucru, ţinând cont de „nevoile reale ale persoanelor în materie de securitate şi necesitatea pentru companii de a-şi continua activităţile”.