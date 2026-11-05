Ucraina încearcă să înceapă de urgență negocierile cu SUA pentru prelungirea accesului la Starshield, un instrument vital în războiul cu Rusia

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei ucrainene la Washington a declarat, joi, că țara sa încearcă să înceapă de urgență negocierile pentru un nou contract privind accesul la rețeaua de sateliți Starshield, întrucât cel actual expiră anul viitor, a transmis Reuters.

Rolul vital al Starshield a fost scos în evidență de problemele de luna trecută, când armata ucraineană s-a confruntat cu limitări de viteză impuse brusc, care au afectat capacitatea trupelor de a intercepta dronele de atac ale forțelor ruse și au dus la anularea unor operațiuni.

Diplomatul Denis Sienik a declarat că Ucraina nu a primit explicații despre cele întâmplate nici din partea Washingtonului, nici din partea SpaceX.

Compania de sateliți condusă de Elon Musk furnizează serviciul militar Starshield guvernului SUA, iar serviciile sale comerciale, Starlink, sunt oferite la nivel global.

„Contractul pentru Starshield expiră anul viitor. Și înțelegem că negocierea unuia nou necesită timp”, a declarat Sienik în fața Defense Writers Group din Washington. „Acum este de fapt momentul”, a adăugat însărcinatul cu afaceri al ambasadei ucrainene din SUA.

„Vrem, practic, să avem claritate dacă putem merge mai departe și care vor fi termenii de referință”, a explicat el.

Sienik nu a precizat cu exactitate în ce lună va expira contractul, menționând doar că acest lucru se va întâmpla la jumătatea anului viitor.

„Nu ne-a dat nimeni răspunsuri”

Problemele de acces la Starshield au venit într-o perioadă de tensiuni sporite între SUA și Ucraina, care în ultimele săptămâni a reclamat, de asemenea, că la un moment dat nu a mai primit informații de la partenerii americani despre atacurile cu rachete ale Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns de întârzierile din livrările de rachete pentru sistemele Patriot și NASAMS, criticând totodată și acordul privind motorina rusească pe care l-a încheiat președintele american Donald Trump cu Moscova.

La rândul său, Trump l-a criticat pe Zelenski pentru atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești.

Sienik a spus că Ucraina a cerut răspunsuri din partea SUA despre ce s-a întâmplat cu Starshield, inclusiv la Pentagon, la Casa Albă și la SpaceX.

„Nu ne-a dat nimeni răspunsuri”, a mai spus el.

Un grup de democrați din Congres i-au cerut lui Elon Musk explicații despre incident într-o scrisoare trimisă luna trecută. Parlamentari de rang înalt au promis să investigheze mai pe larg ajutorul american pentru Ucraina.

Democrații vor prelua controlul asupra Congresului în ianuarie, ca urmare a victoriei de la alegerile americane intermediare din 3 noiembrie.

Schimb de replici între Musk și Zelenski

Elon Musk a afirmat, într-o postare pe X în data de 24 octombrie, că Starshield este controlat de guvernul SUA.

Deși a apărat rolul SpaceX în sprijinirea apărării Ucrainei, Musk i-a condamnat pe „maleficii instigatori la război care își afișează virtutea, împing spre un măcel fără sfârșit și nu oferă nicio soluție realistă pentru conflict”.

Miercuri, Zelenski i-a mulțumit SpaceX, criticând însă opiniile lui Musk.

„Suntem recunoscători SpaceX pentru că ne-a asigurat conectivitatea. Asta ne-a ajutat foarte mult la începutul războiului”, a spus el, în cadrul unor declarații pentru televiziunea publică germană ZDF.

„Dar trebuie să fim foarte clari în această privință: cu siguranță nu ne place poziția lui față de acest război”, a adăugat președintele ucrainean, referindu-se la Musk.