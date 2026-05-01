Ucraina începe o reformă a forţelor armate. Zelenski promite solde mai mari pentru militarii de pe front și demobilizări treptate

Volodimir Zelenski, în vizită pe sectorul Kupiansk din regiunea Harkov, pe 12 decembrie 2025. FOTO: PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Profimedia

Ucraina începe o reformă a forțelor armate, inclusiv prin sporuri salariale pentru militarii de pe front și demobilizări pe etape, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski, citat de AFP.

Șeful statului dorește în special consolidarea sistemului de contracte prin garantarea unor condiții clar definite și garantate privind durata serviciului militar, notează Agerpres.

De anul acesta, va fi posibilă de asemenea demobilizarea treptată a celor înrolați mai devreme în timpul războiului declanșat de invazia rusă.



Președintele nu a dat alte detalii privind această măsură foarte solicitată. Legislația actuală nu permite demobilizarea decât după încetarea legii marțiale în vigoare din 2022.

Salariul minim în armată pentru necombatanți urmează să crească de la 20.000 de hrivne (390 de euro) la 30.000 de hrivne (circa 580 de euro), arată datele ministerului apărării de la Kiev. Zelenski a afirmat că pentru combatanți sumele vor fi „de câteva ori mai mari”.

Detaliile reformei urmează să fie finalizate luna aceasta, iar primele rezultate se vor vedea în iunie, a mai spus șeful statului.

Majoritatea noilor recruți din armata ucraineană provin din rândul celor mobilizați obligatoriu.

Sistemul este marcat de scandaluri și criticat pentru inechitate, corupție și ineficiență, arată AFP. Autoritățile au încearcă să atragă soldați pe bază de contract, oferind stimulente financiare în special pentru cei din categoria de vârstă 18-24 de ani, și deschizând birouri de recrutare în străinătate. Până în prezent, aceste eforturi nu au avut efectul dorit.