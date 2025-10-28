Ucraina își ajustează strategia într-o direcție-cheie și se pregătește să lovească puternic Rusia

Rachetele Neptun, de producție ucraineană, pot fi folosite pentru a lovi ținte adânc în interiorul Rusiei. FOTO: Luck / WillWest News / Profimedia

În vreme ce forțele Moscovei presează în cele mai fierbinți zone ale frontului din estul Ucrainei, Kievul a decis să își sporească atacurile asupra unor ținte din Rusia, pentru a încetini mașinăria de război a Kremlinului, a anunțat liderul ucrainean, citat de The Moscow Times.

Kievul se pregătește să extindă geografia atacurilor sale mai adânc în teritoriul rus, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a numit aceste lovituri „sancțiuni pe termen lung”.

El a spus că problema a fost discutată la o reuniune a Comandamentului Suprem al Armatei din 27 octombrie.

„Subiectul principal este capacitatea noastră de a aplica sancțiuni pe termen lung împotriva Rusiei. Am analizat eficacitatea atacurilor noastre pe distanțe lungi pe o anumită perioadă și rezultatele obținute. Industria rusă de rafinare a petrolului plătește deja un preț semnificativ pentru război și va plăti și mai mult”, a spus Zelenski.

„Am identificat obiective pentru extinderea zonei geografice a capacităților noastre de atac pe distanțe lungi”, a adăugat președintele într-un mesaj postat pe Telegram.

Întâlnire cu producătorii de arme

Zelenski a menționat că reuniunea Cartierului General a reunit pentru prima dată producători de arme de atac pe distanțe lungi, inclusiv drone și rachete, responsabili cu utilizarea și finanțarea eficientă a acestora, precum și diplomați.

Se semnează contracte pe termen lung, de trei ani, cu cei mai eficienți producători, iar numărul acestor acorduri pentru sprijinirea trupelor va crește, a declarat Zelenski.

„Toate sarcinile legate de atacurile diplomatice (atacuri în adâncul teritoriului Rusiei) trebuie să fie implementate integral până la sfârșitul anului, ceea ce include și extinderea ariei geografice a capacităților noastre de atac la distanță mare”, a declarat președintele ucrainean.

Storm Shadow

Săptămâna trecută, The Wall Street Journal, citând oficiali americani, a relatat că Washingtonul a ridicat restricțiile privind utilizarea de către Kiev a rachetelor cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali.

Acest lucru permite Ucrainei să atace ținte din Rusia, crescând presiunea asupra Kremlinului, care, în loc să reia dialogul cu SUA după noile sancțiuni, amenință din nou cu armele nucleare.

Sursele ziarului au mai spus că se așteaptă ca Ucraina să lanseze noi atacuri asupra teritoriului rus folosind rachete de croazieră britanice Storm Shadow, care sunt lansate de pe avioane și au o rază de acțiune de peste 290 de kilometri.

Un astfel de atac a avut loc pe 21 octombrie, când forțele armate ucrainene au folosit rachete Storm Shadow pentru a lovi o fabrică chimică din Briansk care produce explozibili și componente pentru combustibilul rachetelor.

În iunie, Ministerul Apărării ucrainean a raportat că Kievul intenționa să crească „de câteva ori” numărul și amploarea atacurilor cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei.

Zeci de mii de drone de atac ar fi fost utilizate în acest scop. Două luni mai târziu, Kievul a lansat o campanie la scară largă pentru a distruge industria de rafinare a petrolului din Rusia, inclusiv atacuri asupra rafinăriilor și infrastructurii asociate.