Ucraina mai controlează doar un procent mic din regiunea Donețk, susține un interpus al Moscovei
Șeful regiunii Donețk din Ucraina, Denis Pușilin, instalat de Moscova la conducerea părților ocupate, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin, într-o întâlnire difuzată marți la televiziunea de stat, că Ucraina mai controlează în prezent doar aproximativ 15-17% din regiune, scrie Reuters.
Moscova revendică întreaga regiune Donețk ca parte a teritoriului său și afirmă că aceasta este protejată de umbrela nucleară a Rusiei.
Ucraina afirmă că nu va recunoaște niciodată controlul Rusiei asupra unor părți din Donețk și din alte regiuni ucrainene controlate parțial sau total de trupele Moscovei.
Rusia – sau conducătorii instalați la conducerea teritoriilor ucrainene ocupate – oferă rareori detalii specifice cu privire la suprafața exactă a teritoriului pe care îl controlează în Ucraina.
Cifrele furnizate de Pușilin indică faptul că Rusia controlează între 83% și 85% din regiunea Donețk și, prin urmare, peste 90% din provincia mai mare Donbas, alcătuită din Donețk și Luhansk.
Armata ucraineană revendică eliberarea aproape în totalitate a altei regiuni
În schimb, șeful Comandamentului Operațional al Statului Major General ucrainean, generalul Oleksandr Komarenko, a afirmat marți că forțele armate ucrainene au reușit să recupereze aproape tot teritoriul pe care armata rusă îl cucerise în regiunea Dnipropetrovsk.
„Aproape tot teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Trei sate mici rămân de eliberat, iar alte două trebuie curățate (de soldații ruși rămași acolo)”, a declarat generalul pentru portalul RBK-Ukraine.
Komarenko a mai spus că în operațiunile care au permis expulzarea rușilor din unele dintre satele pe care le controlau în Dnipropetrovsk, Ucraina a recuperat un total de peste 400 de kilometri pătrați.
Președintele țării, Volodimir Zelenski, a anunțat recent recucerirea de către trupele sale a aceleiași zone de teritoriu de-a lungul liniei frontului Oleksandrivka din sud-estul Ucrainei și unde se situează partea din regiunea Dnipropetrovsk unde au loc lupte, notează agențiile EFE și Agerpres.
Conform informațiilor transmise în această lună de armata ucraineană, Ucraina a câștigat în februarie 2026 mai mult teritoriu decât a pierdut, lucru care nu se mai întâmplase din vara anului 2024, când forțele Kievului au lansat o operațiune transfrontalieră în regiunea Kursk din Rusia, unde au ajuns să controleze peste 1.000 de kilometri pătrați.
Anul trecut, Rusia a ocupat mai multe orașe din regiunea Dnipropetrovsk, la granița cu regiunile estice și sudice Donețk și, respectiv, Zaporojie, unde forțele Kremlinului controlează cel puțin două treimi din teritoriu.