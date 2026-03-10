Ucraina mai controlează doar un procent mic din regiunea Donețk, susține un interpus al Moscovei

Soldați ucraineni trag cu un obuzier spre liniile inamice, lângă Pokrovsk, în Donețk, pe 11 ianuarie 2026. FOTO: Maciek Musialek / AFP / Profimedia

Șeful regiunii Donețk din Ucraina, Denis Pușilin, instalat de Moscova la conducerea părților ocupate, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin, într-o întâlnire difuzată marți la televiziunea de stat, că Ucraina mai controlează în prezent doar aproximativ 15-17% din regiune, scrie Reuters.

Moscova revendică întreaga regiune Donețk ca parte a teritoriului său și afirmă că aceasta este protejată de umbrela nucleară a Rusiei.

Ucraina afirmă că nu va recunoaște niciodată controlul Rusiei asupra unor părți din Donețk și din alte regiuni ucrainene controlate parțial sau total de trupele Moscovei.

Rusia – sau conducătorii instalați la conducerea teritoriilor ucrainene ocupate – oferă rareori detalii specifice cu privire la suprafața exactă a teritoriului pe care îl controlează în Ucraina.

Cifrele furnizate de Pușilin indică faptul că Rusia controlează între 83% și 85% din regiunea Donețk și, prin urmare, peste 90% din provincia mai mare Donbas, alcătuită din Donețk și Luhansk.

Armata ucraineană revendică eliberarea aproape în totalitate a altei regiuni

În schimb, șeful Comandamentului Operațional al Statului Major General ucrainean, generalul Oleksandr Komarenko, a afirmat marți că forțele armate ucrainene au reușit să recupereze aproape tot teritoriul pe care armata rusă îl cucerise în regiunea Dnipropetrovsk.

„Aproape tot teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Trei sate mici rămân de eliberat, iar alte două trebuie curățate (de soldații ruși rămași acolo)”, a declarat generalul pentru portalul RBK-Ukraine.

Komarenko a mai spus că în operațiunile care au permis expulzarea rușilor din unele dintre satele pe care le controlau în Dnipropetrovsk, Ucraina a recuperat un total de peste 400 de kilometri pătrați.

Președintele țării, Volodimir Zelenski, a anunțat recent recucerirea de către trupele sale a aceleiași zone de teritoriu de-a lungul liniei frontului Oleksandrivka din sud-estul Ucrainei și unde se situează partea din regiunea Dnipropetrovsk unde au loc lupte, notează agențiile EFE și Agerpres.

Conform informațiilor transmise în această lună de armata ucraineană, Ucraina a câștigat în februarie 2026 mai mult teritoriu decât a pierdut, lucru care nu se mai întâmplase din vara anului 2024, când forțele Kievului au lansat o operațiune transfrontalieră în regiunea Kursk din Rusia, unde au ajuns să controleze peste 1.000 de kilometri pătrați.

Anul trecut, Rusia a ocupat mai multe orașe din regiunea Dnipropetrovsk, la granița cu regiunile estice și sudice Donețk și, respectiv, Zaporojie, unde forțele Kremlinului controlează cel puțin două treimi din teritoriu.