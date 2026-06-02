Ucraina ordonă evacuarea a mii de civili din regiunea Harkov. Temeri privind un avans al rușilor

Urmările unui atac rusesc asupra unei centrale electrice din regiunea ucraineană Harkov. Foto: Yevhen Titov / AP / Profimedia

Autoritățile ucrainene au ordonat marți evacuarea a peste 7.000 de civili din mai multe localități din regiunea Harkov, situată în partea de nord-est a țării, la granița cu Rusia, semn al îngrijorărilor legate de un avans al trupelor ruse, relatează AFP.

„Având în vedere situația de securitate și atacurile sistematice ale inamicului, extindem zona de evacuare obligatorie”, a declarat guvernatorul regional, Oleh Syniehubov, pe Telegram.

Această măsură se aplică în cazul a șapte localități și afectează peste 7.000 de persoane, între care peste 1.700 de copii, a precizat el.

Autoritățile ucrainene ordonă cu regularitate evacuări ale civililor în estul țării, unde este concentrată cea mai mare parte a luptelor de mai bine de patru ani, însă mai rar în alte zone.

Armata rusă controlează fâșii de teritoriu de câteva zeci de kilometri pătrați la graniță, în regiunea Harkov și în regiunea vecină Sumî, dar efortul său militar este concentrat în alte regiuni.