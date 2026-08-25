Ucraina pierde „treptat, încet” războiul, avertizează deschis ministrul demis al Apărării. Fereastra de oportunitate care poate întoarce soarta pe front

Kievul pare să piardă încet războiul împotriva Rusiei, a declarat fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, pentru agenția internațională de presă Reuters, acesta avertizând că Ucraina dispune de o fereastră de doar câteva luni pentru a lua deciziile cheie necesare ca să întoarcă soarta de pe front în favoarea ei.

Fedorov, un tânăr reformator a cărui demitere, luna trecută, a declanșat săptămâni de proteste, a afirmat că Ucraina nu are o viziune de ansamblu asupra modului în care ar putea câștiga conflictul care durează de patru ani și că este împiedicată de incapacitatea ei de a inova.

Corupția adânc înrădăcinată și rețelele de clientelism, precum și lipsa independenței politice a instituțiilor guvernamentale împiedică, de asemenea, progresul țării, a afirmat el, într-un interviu.

„Cred că ne aflăm acum la un moment de cotitură care va determina traiectoria noastră viitoare, dar se pare că pierdem treptat, încet”, a spus Fedorov, într-o poziție care se îndepărtează semnificativ de retorica oficială a Kievului.

Ucraina mai are încă „toate șansele” să câștige, dar are nevoie urgentă de un plan pentru a pune capăt războiului, a adăugat el.

Biroul prezidențial al Ucrainei a răspuns la comentariile lui Fedorov afirmând că acesta avusese o atitudine pozitivă față de desfășurarea războiului pe vremea când se afla la minister și că singurul lucru care s-a schimbat îl reprezintă statutul său personal.

Lipsa interceptorilor

Rusia bombardează fabricile și depozitele ucrainene cu zeci de rachete balistice pe lună, pe care Ucraina nu reușește, în mare parte, să le doboare, întrucât stocurile de rachete de interceptare sunt pe terminate. Deși Rusia câștigă mai puțin teren decât anul trecut, continuă să avanseze încet în Donbas, în timp ce tranșeele rare ale infanteriei ucrainene de pe linia frontului sunt ocupate în mare parte de recruți demotivați.

În schimb, Ucraina și-a intensificat propriile atacuri cu drone și rachete adânc pe teritoriul Rusiei, lovind unele fabrici militare cheie, provocând pagube grave rafinăriilor de petrol și generând penurie de combustibil la nivel național.

Un sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie a arătat că 82% dintre ucraineni credeau că Ucraina va câștiga, deși majoritatea se așteptau ca luptele să continue până în 2027 sau mai târziu.

Fedorov (35 de ani) a fost demis la șase luni de la numirea lui, după ce a inițiat reforme în domeniul achizițiilor și al mobilizării, care l-au pus pe o traiectorie de coliziune cu establishmentul militar și cu rivalii politici.

Săptămâna trecută, el a zguduit scena politică ucraineană devenind prima personalitate politică importantă care a cerut organizarea de alegeri pe timp de război, denunțând o criză „sistemică” a guvernării.

În interviul acordat luni agenției Reuters, el a subliniat importanța dezvoltării unor drone autonome ghidate cu inteligență artificială, a rachetelor interceptoare ieftine pentru a opri atacurile aeriene ale Rusiei și a propriului program ucrainean de rachete balistice pentru a schimba soarta războiului.

Producătorii ucraineni lucrează deja la aceste tehnologii, dar Fedorov a afirmat că țara are nevoie de o strategie coordonată pentru a maximiza efectul acestora odată ce vor fi puse în aplicare.

El a prezentat o viziune privind o linie de front acoperită de senzori electronici pentru detectarea inamicilor, cu drone pe uscat și în aer pentru a reduce la minimum prezența soldaților.

„Există deja tehnologii care ar putea opri complet rușii, dar lipsa noastră de viziune… înseamnă că nu le aplicăm”, a spus Fedorov.

Fedorov a criticat potențialul irosit și ineficiența statului ucrainean, despre care a afirmat că funcționează la o „eficiență de 5%”.

Pasarea vinei pentru deficitul bugetar

Fedorov susține că a fost o forță motrice în spatele campaniei cu drone din acest an care a vizat aprovizionarea cu combustibil și logistica militară a Rusiei în partea ocupată din sudul Ucrainei, care a cauzat probleme serioase forțelor Moscovei de pe linia frontului.

El a afirmat că mai există o fereastră de oportunitate de câteva luni pentru a continua această operațiune, menită să izoleze peninsula ocupată Crimeea de Rusia, înainte ca Moscova să găsească o modalitate de a răspunde la tacticile Ucrainei.

Această campanie de atacuri a reprezentat un factor semnificativ în schimbarea percepției asupra perspectivelor Ucrainei.

Fedorov a declarat anterior că succesul campaniei a fost susținut de decizia lui de a anticipa cheltuielile, care fuseseră alocate pentru a doua jumătate a anului 2026.

Președintele Volodimir Zelenski – fostul mentor politic al lui Fedorov, devenit ulterior rivalul său – a declarat în weekend că anticiparea cheltuielilor a lăsat un deficit de 27 de miliarde de dolari în bugetul ministerului, pentru care Ucraina, care depinde de donatorii internaționali, nu are o soluție.

Fedorov a afirmat că nu are nicio idee de unde a obținut Zelenski această cifră, susținând că ministerul său a elaborat un plan de cheltuieli care se baza pe economiile realizate din noile licitații de achiziții publice și pe sprijinul internațional.

Fedorov susține că, atunci când a preluat conducerea Ministerului Apărării, a găsit șefi de departamente numiți la cererea companiilor ucrainene din domeniul apărării pentru a face lobby în favoarea intereselor acestora.

„Până la sfârșitul anului, deficitul bugetar prevăzut în planificarea noastră era de aproximativ cinci miliarde de dolari, și știam de unde urma să obținem acești bani”, a spus el. „Poate că planul s-a schimbat și au apărut noi proiecte care necesită un astfel de buget.”

Apel pentru organizarea de alegeri

Apelul lui Fedorov pentru organizarea de alegeri a fost întâmpinat cu consternare de mulți ucraineni, iar sondajele au arătat în mod constant un entuziasm scăzut pentru organizarea unui scrutim pe timp de război.

Zelenski a condamnat apelul lui Fedorov la alegeri, susținând că acesta ar putea distruge Ucraina în timp ce aceasta se luptă cu Rusia.

După invazia rusă demarată în februarie 2022, Ucraina se află sub legea marțială, care interzice alegerile din motive de securitate.

Președintele a afirmat că Fedorov ar putea fi împins de forțe externe să solicite organizarea de alegeri. Fedorov a negat cu tărie acest lucru.

Deși organizarea alegerilor pe timp de război prezintă provocări logistice enorme, Fedorov a afirmat că Ucraina va găsi soluții inovatoare. Cu toate acestea, el a spus că este prea devreme pentru a se pronunța dacă va candida la președinție.

Între timp, Fedorov intenționează să-și împartă timpul între eforturile sale de a restabili procesul electoral în Ucraina și inițiativele axate pe tehnologii militare inovatoare, inclusiv un fond de investiții pentru care intenționează să strângă capital în cadrul unei viitoare vizite în SUA.