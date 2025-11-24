Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink

Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia prin satelit „direct-to-cell” a Starlink, pentru a menține milioane de oameni conectați în condițiile penelor de curent și ale infrastructurii afectate de război, a anunțat compania luni, conform Reuters.

În prima fază, Kyivstar oferă prin această tehnologie doar servicii de SMS, urmând ca anul viitor să extindă oferta și la voce și date, în baza unui acord între Starlink, compania lui Elon Musk, și grupul de telecomunicații Veon, proprietarul Kyivstar.

„În Ucraina, a rămâne conectat înseamnă a rămâne în siguranţă”, a declarat directorul general Oleksandr Komarov, subliniind că noul serviciu va întări rezilienţa reţelei.

Kyivstar deserveşte aproximativ 22,5 milioane de utilizatori mobili.

Serviciul va permite menţinerea conexiunii pe telefoanele obişnuite 4G în timpul penelor prelungite, în zone recent eliberate unde reţelele terestre sunt distruse sau în reconstrucţie, precum şi în operaţiuni de salvare şi misiuni umanitare.

Compania a crescut deja autonomia reţelei prin instalarea de baterii şi generatoare care pot menţine funcţionarea timp de peste 10 ore fără alimentare din reţeaua electrică.

De la începutul războiului, atacurile ruseşti cu drone şi rachete au lovit frecvent infrastructura energetică ucraineană, provocând pene extinse şi deteriorând capacităţile de distribuţie şi producţie.

Tehnologia „direct-to-cell” permite conectarea telefoanelor mobile direct la sateliţi, care retransmit semnalul către sol. Armata ucraineană se bazează pe peste 50.000 de terminale Starlink pentru comunicaţii pe câmpul de luptă şi operaţiuni cu drone.