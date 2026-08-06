Ucraina primește o navă rusească cu tot cu încărcătură. Țara care a luat decizia

Suedia urmează să predea Ucrainei un cargou din flota fantomă rusă, confiscat la începutul lui martie, încărcat cu grâu ucrainean, susţine Kievul, furat din teritoriile ucrainene ocupate de către Rusia, potrivit unor documente judiciare consultate joi de către AFP, informează News.ro.

Curtea Supremă a Suediei a refuzat să examineze recursul depus de către armator, confirmând astfel două hotărâri anterioare care ordonă se se predea Ucrainei atât vaporul, cât şi încărcătura acestuia, arată Curtea în această hotărâre pronuţată marţi.

O navă cu o lungime de 96 de metri, Caffa, a plecat de la Casablanca, în Maroc, la 24 februarie şi se îndrepta către Sankt Petersburg, în Rusia. Poliţia suedeză a urcat la bordul navei, în largul Trelleborg (sud), pe 6 martie.

Parchetul suedez a confiscat nava, în urma unei solicitări de ajutor judiciar a Ucrainei, în care Caffa este vizată de o investigaţie judiciară, potrivit hotărârii primei instanţe.

Nava se află pe lista de sancţiuni impuse de către Ucraina, naviga sub un fals pavilion al Guineei, iar zece dintre cei 11 membri ai echipajului sunt ruşi.

Vas implicat în furtul cerealelor

Proprietarul navei este dificil de identificat, iar nava este suspectată de faptul că nu deţine asigurări, anunţa în urma confiscării vasului ministrul suedez al Apărării Civile Carl-Oskar Bohlin.

Flota fantomă rusă este alcătuită, de obicei, din nave vechi, într-o stare proastă, fără asigurări adecvate şi cu o proprietate opacă folosite de către Moscova pentru a ocoli sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident.

Caffa transporta cereale, potrivit comisarului ucrainean însărcinat cu sancţiunile, Vladislav Vlasiuk.

Potrivit lui Vlasiuk, această navă a fost implicată în furtul unor cereale din teritorii ucrainene ocupate, şi anume prin transportarea unei încărcături din portul Sevastopol, în Crimeea, în iulie 2025.

Nava şi-a descărcat apoi încărcătura în portul Tartous, în Siria, scria Vlasiuk într-o postare pe facebook, la 7 martie.

Ministrul ucrainean de Externe a salutat joi hotărârea Curţii Supreme suedeze.

„Această hotărâre istorică constituie un precedent important şi demonstrează că acţiunea hotărâtă a forţelor de ordine şi procurorilor, conjugată cu independenţa şi imparţialitatea justiţiei poate da o traducere concretă a principiului responsabilităţii”, a reacţionat pe X Andri Sîbiga.

„Ne continuăm efotrurile în lupta împotriva flotei fantome ruse şi capacităţii ei de a genera venituri în vederea finanţării războiului”, a adăugat Sîbiga.