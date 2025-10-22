Ucraina se opune condițiilor UE pentru împrumutul garantat cu banii din activele rusești înghețate. Invocă „subminarea principiului dreptății”

Ucraina îndeamnă țările europene să nu limiteze utilizarea împrumutului propus, în valoare de 163 de miliarde de dolari, garantat cu active de stat rusești înghețate, argumentând că are nevoie de acesta pentru ca să poată cumpăra arme non-europene, să poată repara daunele de război cauzate de atacurile rusești și să despăgubească victimele, relatează miercuri Reuters.

În contextul în care liderii UE vor discuta joi despre „împrumutul pentru reparații” acordat Kievului, în cadrul unor discuții la care va participa și președintele Ucrainei, unele state sugerează ca fondurile să fie cheltuite în principal pe arme fabricate în Europa, pentru a stimula industriile lor de apărare, pe fondul amenințărilor crescânde din partea Rusiei.

Un înalt oficial din administrația președintelui Volodimir Zelenski a spus pentru Reuters că Ucraina are nevoie de fonduri până la sfârșitul anului și de autonomie în ceea ce privește modul în care le va cheltui, aceasta fiind una dintre primele declarații publice care prezintă în detaliu poziția Kievului.

„Poziția Ucrainei este că orice fel de condiționare subminează principiul dreptății. Prin urmare, victima, și nu donatorii sau partenerii, trebuie să determine modul în care să răspundă nevoilor sale cele mai urgente în materie de apărare, recuperare și despăgubiri”, a declarat Irina Mudra, consilieră juridică de rang înalt în administrația Zelenski, într-un interviu acordat agenției de presă.

Armele americane, esențiale pentru defensiva ucraineană

Sistemele de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA, de exemplu, au fost cruciale pentru capacitatea Ucrainei de a doborî salvele de rachete balistice rusești care au vizat obiective militare, centrale electrice și au distrus clădiri civile.

În comentariile ei, care vin într-un moment crucial al deliberărilor din interiorul UE, Mudra a precizat că Ucraina susține cooperarea cu industriile europene de apărare și că deja finalizează acorduri cu cele mai mari companii industriale din Europa.

„Dar vom insista asupra autonomiei în ceea ce privește alocarea resurselor pentru apărare – dacă țările europene nu dispun de capacități de apărare suficiente, atunci trebuie să avem posibilitatea de a le achiziționa de la țări non-europene”, a spus ea.

Consiliera a adăugat că o parte din împrumut trebuie să fie destinată „nevoilor urgente de reconstrucție”, cum ar fi infrastructura energetică critică a Ucrainei, care a fost lovită de bombardamentele rusești. De asemenea, o altă parte a împrumutului ar trebui alocată, „într-o măsură prudentă”, pentru despăgubirea victimelor.

Potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de agenția de presă, unele state europene doresc ca fondurile să fie destinate în principal armelor fabricate în Europa, în timp ce altele spun că trebuie să existe flexibilitate.

Ca un compromis, Comisia a sugerat ca majoritatea împrumutului să fie cheltuită pentru arme ucrainene și europene, dar o parte mai mică să fie destinată sprijinului bugetar general, pe care Kievul l-ar putea utiliza și pentru a cumpăra arme din afara Europei.

Importanța summitului de joi

La începutul acestei luni, liderii europeni și-au exprimat sprijinul larg pentru ideea ca activele rusești înghețate în Occident să fie utilizate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro (163 de miliarde de dolari).

Diplomații UE afirmă că trebuie abordate numeroase provocări juridice și tehnice, în special pentru a liniști Belgia, țara care deține activele rusești ce ar fi utilizate pentru Ucraina în depozitarul său de valori mobiliare Euroclear.

Însă înalți oficiali ai UE spun că speră ca liderii prezenți la summitul de joi de la Bruxelles să dea undă verde pentru continuarea eforturilor în sprijinul acestei idei, în vederea elaborării de către Comisia Europeană a unei propuneri legislative oficiale.

Kremlinul a descris planul ca fiind o confiscare ilegală a proprietăților rusești și a avertizat că vor exista represalii.

Conform dreptului internațional, activele suverane nu pot fi confiscate. Propunerea ar permite guvernelor UE să împrumute Ucrainei aceste fonduri, iar Kievul ar urma să le ramburseze odată ce va primi reparații de război din partea Rusiei în cadrul unui eventual acord de pace.

Sprijinirea Ucrainei a devenit mai dificilă pentru Europa, care se confruntă cu greutăți fiscale și a trebuit să suporte o povară mai mare de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, în ianuarie. Președintele american a făcut clar faptul că nu se prevede o nouă asistență (militară sau de altă natură) finanțată de SUA.

Ucraina nu a găsit încă finanțare pentru a acoperi un deficit de 18 miliarde de dolari în bugetul său pentru 2026, potrivit ministerului de Finanțe de la Kiev.

„Am dori cu adevărat să-i convingem pe aliații noștri că împrumutul de reparații din partea UE trebuie să fie operațional până la sfârșitul anului 2025 pentru a evita acest deficit de finanțare și pentru a asigura continuitatea sprijinului militar și macrofinanciar”, a spus Mudra.

Un eșec în această privință ar însemna că Ucraina riscă să intre în anul viitor fără surse previzibile de finanțare, a adăugat consiliera juridică.