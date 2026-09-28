Ucraina se pregătește iarna aceasta „pentru cel mai negru scenariu”. Anunțul Kievului

Ucraina se pregătește pentru un eventual scenariu de coșmar, în care atacurile rusești ar perturba nu doar infrastructura energetică, dar și internetul și comunicațiile mobile, a declarat luni prim-ministrul Serhii Korețki.

Într-un interviu acordat postului TSN și difuzat duminică, premierul Serhii Korețki a afirmat că Ucraina recurge la o serie de măsuri pentru a-și proteja infrastructura de comunicații, în contextul în care Rusia continuă să vizeze centrele de date și alte infrastructuri critice.

„Amenințarea planează asupra întregii infrastructuri. A existat, există și va continua să existe până la sfârșitul războiului”, a spus Korețki, citat de Kyiv Post.

Protecția centrelor de date și a rețelelor de telefonie mobilă a fost discutată în cadrul unei ședințe a Statului Major al Comandantului Suprem, a precizat el.

Korețki a afirmat că infrastructura de internet a Ucrainei trebuie proiectată pornind de la premisa că Rusia ar putea provoca daune grave.

„Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu posibil”, a spus el.

Cum își protejează Ucraina rețelele de comunicații

Guvernul utilizează o combinație de măsuri pentru a menține rețelele în funcțiune, inclusiv distribuirea infrastructurii critice în diferite locații și utilizarea atât a instalațiilor naționale, cât și a celor străine, a spus Korețki.

„Unele elemente ar trebui să fie subterane, altele în cloud, altele în străinătate, unele ar trebui să fie o combinație, iar altele toate trei simultan”, a spus el. „Nu există o singură regulă”, a adăugat oficialul.

Între 23 și 25 septembrie, forțele ruse au efectuat o serie de atacuri asupra centrelor de date ucrainene, inclusiv asupra celor operate de UTELS, MiroHost și DATAGROUP, precum și asupra altor infrastructuri de comunicații.

Atacurile au distrus sau avariat echipamente aparținând mai multor furnizori de internet din Kiev și marilor companii de telecomunicații, lăsând temporar fără acces la internet sute de mii de abonați din Kiev, regiunea Kiev și alte părți ale Ucrainei.

O iarnă complicată

Ucraina se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cea mai grea iarnă de la începutul invaziei din 2022, din cauza amenințării unor noi atacuri rusești de amploare asupra infrastructurii energetice și de încălzire.

Rusia și-a redus recent utilizarea rachetelor balistice, ceea ce ar putea indica faptul că le stochează în perspectiva sezonului rece, a observat Bloomberg, potrivit UNN.

Îngrijorările s-au intensificat după iarna trecută, când temperaturile coborâte prelungite și atacurile rusești au dus la întreruperi de câteva zile ale alimentării cu energie electrică, încălzire și apă în marile orașe.

La Kiev, temperaturile au scăzut sub -20 °C, în timp ce unii locuitori din Troieshchina au rămas fără încălzire centralizată.

În contextul atacurilor preconizate, ucrainenii își pregătesc deja soluții de rezervă. Unii oameni se mută în locuințe cu încălzire autonomă, cumpără generatoare, haine groase și lemne de foc. Potrivit uneia dintre sursele Bloomberg, prețurile lemnelor de foc au crescut cu aproximativ 70–80% pe parcursul anului.

Problema sistemelor Patriot

Una dintre principalele probleme rămâne lipsa mijloacelor de apărare antiaeriană, în special a rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, necesare pentru a contracara rachetele balistice rusești.

Zelenski a declarat anterior că Ucraina are nevoie de cel puțin 300 de rachete interceptoare Patriot pentru a face față iernii.

Kievul a anunțat unele acorduri cu aliați dispuși să ofere Ucrainei interceptoare. Pe 18 septembrie, și președintele Nicușor Dan a anunțat că România va dona Ucrainei rachete de interceptare pentru sistemele Patriot, ca parte a unui „efort comun” al statelor NATO care dispun de astfel de arme.

Între timp, guvernul ucrainean se pregătește pentru cel mai pesimist scenariu. Autoritățile intenționează să extindă rețeaua de „Puncte de invincibilitate”, în timp ce partenerii europeni furnizează piese de schimb pentru centralele electrice și echipamente pentru sistemele de încălzire.

Potrivit Bloomberg, infrastructura energetică a Ucrainei este acum mai bine protejată împotriva atacurilor rusești decât înainte.