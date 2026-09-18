România va dona Ucrainei interceptoare Patriot, anunță Nicușor Dan: „Este un efort comun al țărilor NATO”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va dona Ucrainei rachete de interceptare pentru sistemele Patriot, ca parte a unui „efort comun” al statelor NATO care dispun de astfel de arme.

„Este un efort comun al țărilor NATO, care au interceptoare Patriot, România este una dintre ele, și o să existe, repet, proporțional cu celelalte țări NATO care au interceptoare, o donație din partea României”, a afirmat președintele Nicușor Dan, vineri seară, în cadrul unor declarații de presă după ce a participat la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.

El a mai precizat că între MApN și companiile ucrainene „există deja un contact” pe tema producției de drone.

„Pe producția de drone există deja un contact între firme ucrainene și Ministerului Apărării din România, deci lucrurile sunt avansate și, prin cadrul pe care îl avem, partea, să spunem așa, de hârtii este mult simplificată”, a adăugat șeful statului.

De la începutul războiului, Ucraina s-a confruntat cu o penurie de rachete de interceptare Patriot (rachete PAC-3) fabricate în SUA, singurele primite de Kiev de la aliați capabile să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești, scria Reuters în finalul lunii trecute.

Pe 8 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spunea că există un acord cu Statele Unite privind livrări lunare de interceptoare Patriot, însă acestea nu acoperă necesarul apărării antiaeriene.

Nicușor Dan: „Trebuie să fim pregătiți pentru o continuare, cel puțin un an, doi, a acestui război”

Luni, într-un interviu acordat Euronews în marja unei vizite în Finlanda, președintele României atrăgea atenția că nu se vede „cu adevărat o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor” pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Pe linia frontului, lucrurile sunt aproape neschimbate, pentru că tehnologia dronelor face foarte costisitor orice fel de avans teritorial, dar, în condițiile care sunt dificile pentru Federația Rusă, nu vedem cu adevărat o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor, deci trebuie să fim pregătiți pentru o continuare, cel puțin un an, doi, a acestui război”, a declarat Nicușor Dan.

În schimb, el a spus că societatea rusă „resimte efectele războiului”.

„Ce este cert este că, cumva, singurul lucru cert în momentul acesta, este că economia Rusiei este în suferință și, de asemenea, prin faptul că ucrainenii reușesc să lovească în adâncime centre logistice, rafinării, faptul că suntem într-un moment în care societatea din Federația Rusă resimte efectele războiului. Astea sunt lucrurile noi față de acum un an”, a mai afirmat Nicușor Dan.