Ucraina și Moldova pregătesc o mutare comună, după atacurile repetate ale rușilor asupra unui nod-cheie din Marea Neagră. Rolul portului Constanța

Ucraina ia în considerare transportul cerealelor pe calea ferată prin Republica Moldova ca o opțiune de export mai sigură decât transportul maritim și a solicitat autorităților de la Chișinău un tarif redus pentru transportul de mărfuri, au declarat luni surse din ambele țări, potrivit agenției internaționale de presă Reuters.

Exporturile din porturile ucrainene pe ruta Mării Negre, inclusiv printr-un „coridor de securitate” care le duce în România, s-au confruntat în ultimele luni cu intensificarea atacurilor rusești asupra transportului maritim și a infrastructurii portuare ucrainene.

Surse din Ucraina și Moldova au declarat că Kievul ar dori să-și transporte cerealele prin Republica Moldova către portul românesc Constanța, cu o reducere de 50% față de tariful nominal.

„În prezent, colectăm informații privind volumele potențiale de la expeditorii interesați. Procesul de colectare a informațiilor nu a fost încă finalizat”, a declarat pentru Reuters un înalt oficial din industria ucraineană.

O sursă din cadrul Căilor Ferate din Republica Moldova a afirmat că Ucraina a solicitat reducerea de 50% în cadrul discuțiilor. Chișinăul, a precizat sursa, a răspuns cu o propunere prin care Kievul să ofere garanții privind volumele de cereale ucrainene care urmează să fie transportate.

„În acest moment, cele două părți discută despre un calendar și volumele de tranzit al cerealelor ucrainene prin Moldova către portul (românesc) Constanța”, a spus sursa.

Fostul director al Căilor Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, a declarat pentru Reuters că un coridor feroviar de tranzit prin Moldova ar putea transporta 4,5 milioane de tone metrice de cereale pe an.

Conform estimărilor ucrainene, un coridor operațional ar putea asigura 10% din exporturile țării. Moldova a asigurat deja transportul feroviar al cerealelor ucrainene în perioada 2022-2023.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a vizitat luni regiunea ucraineană Odesa, situată în vecinătatea Moldovei, și a discutat cu omologul său ucrainean, Mikola Kalașnik, despre îmbunătățirea legăturilor feroviare și extinderea tranzitului.

Nevoia unei rute feroviare a apărut în contextul atacurilor rusești asupra nodului portuar din Odesa, de la Marea Neagră.

Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Visokți, a declarat luni pentru agenția citată că instituția pe care o conduce a redus prognoza privind exporturile de cereale pentru sezonul 2026-2027 la 38–40 de milioane de tone metrice, de la cele 43 de milioane de tone estimate anterior, din cauza atacurilor rusești asupra porturilor.

Analistii de la APK-Inform au redus, de asemenea, luni prognoza privind exporturile cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone, din cauza perturbărilor la nivelul exporturilor.

Previziunea mai scăzută privind exporturile de cereale subliniază pagubele pe care atacurile le provoacă unei țări care își expediază peste 90% din aceste exporturi prin intermediul porturilor. Produsele agricole reprezintă cea mai mare pondere din totalul exporturilor Ucrainei.

Premierul moldovean Vasile Tofan a declarat luni că țara lui nu ar trebui să piardă ocazia de a câștiga milioane de euro din veniturile de tranzit generate de încărcăturile de cereale ucrainene. El a respins sugestiile grupărilor de fermieri moldoveni potrivit cărora prețul cerealelor ucrainene ar submina prețul produselor autohtone.

„Să nu căutăm dușmani acolo unde nu există”, a declarat Tofan la televiziunea moldoveană de stat.