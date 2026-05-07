Ucraina și un mare producător de avioane de vânătoare vin cu „o veste proastă pentru ruși”. Ce pregătesc cu modelul similar F-35

Un acord privind achiziționarea de către Ucraina de avioane de vânătoare Gripen, fabricate de grupul suedez Saab, ar putea fi semnat în câteva luni, a declarat joi ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, în timpul unei vizite la Stockholm, potrivit Reuters.

Cele două țări au semnat anul trecut o scrisoare de intenție prin care Suedia ar putea furniza Ucrainei până la 150 de avioane de vânătoare Gripen.

Cu o estimare a primelor livrări după trei ani de la finalizarea oricărui acord, aceste aeronave de luptă sunt considerate o prioritate pentru flota de avioane de vânătoare a Ucrainei, dar au existat întrebări cu privire la finanțare, notează Agerpres.

„Avem planul nostru despre cum să îl finanțăm”, a declarat ministrul ucrainean Mihailo Fedorov.

„Cred că în câteva luni va fi o veste bună pentru țara dumneavoastră, pentru țara noastră și o veste proastă pentru ruși”, a mai spus Fedorov, într-o conferință de presă comună cu omologul său suedez, Pal Jonson.

Jonson a precizat pentru Reuters, după conferința de presă, că negocierile merg bine și nu a exclus un acord în acest an pentru avionul de vânătoare Gripen al companiei Saab, considerat o alternativă rentabilă la F-35 produs de Lockheed Martin.

Ministrul suedez a mai declarat că o parte din cele 80 de miliarde de coroane suedeze (8,70 miliarde de dolari) care au fost rezervate în bugetul guvernamental pentru ajutorul destinat Ucrainei în 2026 și în anul următor ar putea fi folosite pentru a ajuta la finanțarea acordului.

„Discutăm și cu alte țări în legătură cu ce ar putea ele contribui. Ar putea fi, de exemplu, instruire sau sisteme de armament”, a adăugat Jonson.