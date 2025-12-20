Ucraina spune că a lovit o navă FSB și o platformă Lukoil din Marea Caspică

Ucraina a spus că dronele sale au lovit o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică și o navă militară de patrulare rusească a FSB în apropierea unei platforme, anunțul venind în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, potrivit Reuters.

Atacul, care potrivit statului major al Ucrainei a avut loc vineri, face parte dintr-o serie de lovituri care au vizat infrastructura de foraj rusă din Marea Caspică în ultimele săptămâni, dar este primul pe care armata ucraineană l-a recunoscut oficial.

O platformă de foraj a platformei petroliere Filanovsky a fost avariată în urma atacului, potrivit armatei ucrainene. Platforma a fost ținta a cel puțin încă două atacuri cu drone în luna decembrie.

Ucraina afirmă că infrastructura petrolieră rusă este o țintă legitimă, întrucât veniturile din comerț reprezintă principala sursă de finanțare a Rusiei pentru războiul are durează de aproape patru ani.

Statul major general a adăugat că o navă de patrulare militară a fost, de asemenea, ținta atacului, iar nivelul pagubelor este în curs de evaluare.

Nava pe care ucrainenii spun că au lovit-o face parte din clasa Rubin, cele mai multe fiind în dotarea Gărzii de Coastă a FSB.

Project 22460 Okhotnik, 630 t, primarily in service with the FSB Coast Guard. pic.twitter.com/uOTHmsAD0X — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 19, 2025

Ucraina a atacat rafinăriile de petrol rusești pe tot parcursul anilor 2024 și 2025, dar și-a extins vizibil campania de lovituri în ultimele săptămâni, revendicând inclusiv atacuri cu drone asupra unor petroliere din Marea Neagră și Marea Mediterană.

