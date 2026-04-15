Ucraina spune că a recâștigat 50 km. pătrați de la ruși luna trecută

Oleksandr Sîrskîi, la un briefing despre operațiunile defensive din sectorul Dobropillia, 4 noiembrie 2025, lângă Pokrovsk, Donețk, Ucraina. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ucraina a recâștigat în luna martie controlul asupra a aproape 50 km² din teritoriul său de la Rusia, a declarat miercuri șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, consolidându-și astfel avansul obținut de la începutul anului, transmite Reuters.

Comandantul suprem ucrainean a adăugat că, odată cu schimbarea condițiilor meteorologice, forțele Moscovei și-au intensificat operațiunile ofensive de-a lungul a aproape întregii linii de front, care se întinde pe 1.200 km.

Sîrskîi a spus că zona din jurul orașului Pokrovsk din est pe care Rusia încearcă să-l captureze în totalitate încă de la jumătatea anului 2024, a fost printre locurile cu cele mai intense lupte în luna martie.

El a menționat, de asemenea, direcțiile Oleksandrivka, Kostiantynivka și Lîman din sud-est și est drept punctele „cele mai fierbinți” din cursul lunii trecute.

Contraatacurile ucrainene din sud-est au contribuit la zădărnicirea eforturilor rusești din jurul orașului Pokrovsk și a ofensivei rusești de primăvară în general, au afirmat analiștii militari.

Sîrskîi a afirmat săptămâna trecută că Ucraina a recâștigat controlul asupra unui teritoriu de 480 km² de la sfârșitul lunii ianuarie, iar președintele Volodimir Zelenski a descris la începutul acestei luni situația de pe linia frontului drept cea mai favorabilă pentru Ucraina de la jumătatea anului trecut.

Pentru a reduce capacitățile ofensive ale Rusiei, forțele ucrainene au menținut un ritm ridicat de lovituri asupra instalațiilor militare, din industria de apărare și a altor facilități din Rusia, a spus Sîrskîi.

În martie, Ucraina a lovit 76 de astfel de ținte, inclusiv 15 instalații din industria de rafinare a petrolului, a spus el.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra porturilor, rafinăriilor și fabricilor de îngrășăminte din Rusia, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de materii prime, pe fondul creșterii prețurilor la nivel mondial cauzate de Iran.