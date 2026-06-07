Ucraina spune că Putin și-a „pierdut șansa” de a purta negocieri de pace după ce a refuzat invitația lui Zelenski

Situația Rusiei se va deteriora și mai mult, ceea ce va duce la pierderi tot mai mari pe câmpul de luptă, la o recesiune economică mai profundă și la o inflație internă mai ridicată, a afirmat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, după ce Putin a respins propunerea lui Zelenski, privind organizarea unor negocieri de pace directe între cei doi lideri, potrivit Kyiv Post.

„Prin refuzul ofertei președintelui Zelenski de a purta negocieri directe de pace, Putin și-a pierdut șansa de a ieși din acest război eșuat”, a scris ministrul de externe sâmbătă pe rețelele de socializare.

„Situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. Pierderile de pe câmpul de luptă vor continua să crească. Eșecurile vor deveni tot mai umilitoare”, a continuat el.

Oficialul de la Kiev a mai avertizat că economia Rusiei se va „afunda și mai mult” în recesiune, în timp ce șomajul, impozitele și inflația vor crește.

El l-a numit pe Putin un „fanatic” care dorește să se mențină la putere „cu orice preț” și care este dispus să „ucidă milioane de oameni” pentru „iluziile sale nebunești”.

„Toate acestea pentru că nu vrea să recunoască un adevăr simplu: nu-și va atinge niciodată obiectivele pe câmpul de luptă”, a declarat ministrul. „Rusia va fi totuși nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar condițiile vor fi mult mai nefavorabile.”

Invitația lui Zelenski

În urmă cu trei zile, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat o scrisoare deschisă omologului său rus, Vladimir Putin, căruia i-a propus o întâlnire față în față într-o țară neutră, provocându-l să stabilească o dată concretă pentru întrevedere, potrivit The Kyiv Independent, care a publicat textul integral al scrisorii.

În replică, Vladimir Putin a afirmat vineri că nu vede în acest moment niciun motiv pentru a se întâlni Volodimir Zelenski atât timp cât un acord de pace nu este schiţat.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat sprijinul față de inițiativa lui Zelenski. „Cred că ar fi minunat dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă – să pună asta la punct”, a declarat el joi.