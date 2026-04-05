Ucraina sugerează că rușii se află în spatele incidentului de la Balkan Stream. Ungaria arată spre Kiev

Ministerul de Externe de la Kiev a declarat că „Ucraina nu are nimic de-a face” cu explozibilii găsiți în Serbia în apropierea gazoductului Balkan Stream, care alimentează cu gaz rusesc Serbia și Ungaria. În schimb, șeful instituției omoloage de la Budapesta a spus că episodul „se înscrie perfect într-o serie de acțiuni” ale ucrainenilor.

Rucsacuri cu explozibili au fost găsite duminică la Kanjiza, în nordul Serbiei, în apropiere de traseul gazoductului Balkan Stream, conform anunțului făcut de președintele Aleksandar Vucic.

Comentând cazul pe rețelele sociale, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev a declarat că „Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”.

„Cel mai probabil este o operațiune sub steag fals, ca parte a puternicei interferențe rusești în alegerile ungare”, a adăugat oficialul ucrainean, citat de Agerpres.

Ungaria acuză Ucraina de tentativă de sabotaj

Premierul Viktor Orban, care a convocat duminică o reuniune extraordinară a Consiliul de Apărare, a acuzat Ucraina că a pus la cale un sabotaj.

Într-un mesaj video după ședința convocată de Orban, potrivit EFE, șeful diplomației ungare a afirmat că „această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acțiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă furnizarea de gaze și petrol din Rusia către Europa”.

Peter Szijjarto a amintit de sabotajul care a vizat gazoductele Nord Stream, dar și de oprirea fluxurilor de petrol rusesc prin secțiunea ucraineană a conductei Drujba, în urma căruia Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei.

„Pretențiile Ucrainei reprezintă o amenințare mortală pentru Ungaria. Securitatea energetică a Ungariei nu este un joc”, a spus Viktor Orban, care a publicat la rândul său un mesaj video pe rețelele sociale.

În schimb, Peter Magyar, al cărui partid, Tisza, este peste Fidesz-ul lui Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, susține că presupusa tentativă de sabotaj de la Balkan Stream nu a fost altceva decât o înscenare a lui Orban, în complicitate cu președintele sârb Aleksandar Vucic.