Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba: „Nu vom ceda acestui șantaj”

Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat vineri ministrul de Externe, Peter Szijjarto, conform Reuters.

„Blocăm împrumutul de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba.

Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară, pentru a provoca perturbări în aprovizionare și a împinge prețurile la carburanți în sus înainte de alegeri.

Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de Asociere UE–Ucraina și își încalcă angajamentele față de Uniunea Europeană. Nu vom ceda acestui șantaj”, a scris Szijjarto pe X.

We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.



Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026

Guvernul de la Budapesta susține că Ucraina menține blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol.

Conform versiunii Kievului, conducta Drujba a fost avariată luna trecută de un atac rusesc. Dar premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico afirmă că reparaţiile s-au încheiat, dar Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de „şantaj politic” împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susţină în războiul cu Rusia şi se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE, relatează agenţiile de presă EFE şi MTI, citate de Agerpres.

Szijjarto a anunțat miercuri că Ungaria a suspendat livrările de motorină către Ucraina, livrări ce vor fi reluate numai dacă aceasta din urmă deblochează conducta Drujba, despre care a spus că a fost oprită „în urma unei decizii politice luate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski”.

Potrivit unor surse media ungare, circa 6% din motorina consumată de Ucraina provine din Ungaria.

Şi Slovacia a anunţat că este nevoită să apeleze la rezervele strategice de petrol în urma opririi fluxului prin oleoductul Drujba. Guvernul condus de premierul Robert Fico a aprobat eliberarea a aproximativ jumătate din rezervele strategice şi punerea lor la dispoziţia companiei petrochimice Slovnaft, deţinută de compania maghiară MOL, pentru a menţine aprovizionarea pieţei locale, oprind în acelaşi timp exporturile către Ucraina şi alte ţări.

Ungaria şi Slovacia dispun de stocuri de petrol care le asigură consumul pentru aproximativ trei luni.