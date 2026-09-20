Ucraina susține că a lovit una dintre cele mai mari rafinării din Rusia în atacul de peste noapte asupra Moscovei. Zelenski:  „Le mulțumesc luptătorilor noștri pentru precizie”

Președintele ucrainean Volodimir Zlenski a afirmat duminică, după ce sute de drone ucrainene au fost lansate azi-noapte spre Moscova, că atacurile au avut un impact semnificativ şi că au fost lovite una dintre principalele instalații ale industriei petroliere rusești și o bază logistică din Rusia.

Statul Major General al Ucrainei a confirmat că unități ale Forțelor de Apărare ucrainene au lovit, în noaptea de 20 septembrie, rafinăria de petrol a Gazprom Neft din Moscova, situată în districtul Kapotnia, una dintre cele mai mari instalații de rafinare a petrolului din Rusia, potrivit Ukrinform.

Instalația asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibili al Moscovei și 70% din necesarul de benzină și combustibil pentru aviație al regiunii Moscova.

„Loviturile noastre cu rază lungă de acțiune au avut un impact foarte semnificativ în regiunea Moscovei în cursul nopții trecute. A fost lovită una dintre principalele instalații ale industriei petroliere ruse, precum și o facilitate logistică a agresorului. Vorbim despre miliarde de dolari care susțin mașinăria de război”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele sociale.

Liderul de la Kiev a enumerat sistemele de luptă folosite în atac: FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen și Pelican.

El le-a mulțumit angajaților Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), alături de Forțele Sistemelor Fără Pilot, Forțele pentru Operațiuni Speciale, Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării (HUR) și Serviciul de Informații Externe.

„Le mulțumesc luptătorilor noștri pentru precizia loviturilor”, a scris Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat, de asemenea, că au fost impuse sancțiuni unei instalații din regiunea Voronej.

„Moscova trebuie să pună capăt războiului său brutal și să aleagă pacea în loc să construiască sisteme stratificate de apărare antiaeriană pe seama altor regiuni. Există pași concreți pentru detensionarea situației în domeniul securității energetice și alimentare. Este nevoie de voință politică. Le mulțumesc tuturor celor care consolidează capacitățile Ucrainei de a efectua lovituri la mare distanță”, a încheiat șeful statului.

Una dintre cele mai importante rafinării din Rusia

Statul Major General al Ucrainei a confirmat că unități ale Forțelor de Apărare ucrainene au lovit, în noaptea de 20 septembrie, rafinăria de petrol a Gazprom Neft din Moscova, situată în districtul Kapotnia.

La instalație a fost raportat un incendiu de amploare. Potrivit informațiilor disponibile, au fost lovite instalația de distilare primară a petrolului AVT-6, o instalație complexă de procesare a petrolului și o unitate de izomerizare.

Rafinăria are o capacitate de aproximativ 12 milioane de tone de țiței pe an. Aici sunt procesate țițeiul și produse precum benzină, motorină și combustibil pentru aviație, păcură și alte produse petroliere. Instalația contribuie și la satisfacerea necesităților Forțelor Armate ale Rusiei.

După cum s-a relatat anterior, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat duminică faptul că în capitala rusă a avut loc „cel mai mare atac cu drone” de până acum, susținând că peste 1.600 de drone s-ar fi îndreptat spre Moscova. El a spus că mai multe drone au ajuns în zona rafinăriei de petrol din Moscova.

Potrivit unei analize OSINT realizate de Astra, rafinăria de petrol din Moscova, operată de Gazpromneft, a luat foc în urma atacului.