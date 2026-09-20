Atac fără precedent cu 1.600 de drone în Rusia, în ultima zi a alegerilor. Moscova acuză Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul

Cel puțin doi oameni au murit, iar o rafinărie din capitală a fost cuprinsă de flăcări în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, au anunțat duminică autoritățile ruse.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 1.600 de drone au fost interceptate și doborâte la nivel național, dintre care 450 aveau ca țintă directă regiunea capitalei ruse, potrivit The Guardian.

Oficialul rus a acuzat direct Kievul că a încercat să interfereze cu procesul electoral de trei zile, strict controlat, menit să consolideze dominația de 26 de ani a președintelui Vladimir Putin la putere.

„Atacul fără precedent a fost în mod clar planificat cu scopul de a perturba alegerile. Inamicul nu a reușit”, a declarat el într-o postare pe Telegram. El a mai spus că o instalație de pe teritoriul rafinăriei de petrol din Moscova a fost avariată.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrey Vorobyov, a afirmat că cel puțin două persoane au fost ucise, în două locații diferite, în urma atacurilor.

De asemenea, el a spus că prăbușirea unei drone a declanșat un incendiu puternic într-un bloc de locuințe cu 21 de etaje, forțând evacuarea de urgență a peste 400 de persoane.

Ucraina nu a comentat oficial aceste atacuri. Atât Kievul, cât și Moscova afirmă în mod repetat că nu vizează în mod intenționat civilii în cadrul acțiunilor lor militare.

Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone pe rază lungă. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.

Atacurile anterioare au scos deja din funcțiune o parte importantă din capacitatea de rafinare a Rusiei. Acest lucru a provocat penurii de carburant, scumpiri și cozi lungi la benzinării în numeroase regiuni din cele 11 fusuri orare ale țării.

Noul val de atacuri vine la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, declarase luni că Ucraina și Rusia ar fi convenit să nu-și mai vizeze reciproc instalațiile energetice.

Un alegător iese din cabina de vot în timpul alegerilor parlamentare din Podolsk, regiunea Moscovei, Rusia, sâmbătă, 19 septembrie 2026. Credit line: Pavel Bednyakov / AP / Profimedia

Alegeri într-un regim strict controlat

Procesul electoral a început în Rusia de vineri. Acesta reprezintă primele alegeri parlamentare organizate în țară de la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022.

Doar partidele care îl susțin pe Putin și campania militară a Kremlinului au fost înregistrate pentru a participa la alegeri. În plus, Moscova a organizat procesul de votare inclusiv în teritoriile ocupate din Ucraina.

Puțini ruși se îndoiesc că partidul „Rusia Unită” al lui Putin va obține din nou o victorie ușoară, dar scrutinul oferă un indicator al sprijinului public pentru război.